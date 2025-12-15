Almeida acepta instalar una placa a Robe Iniesta, pero deja su ubicación en manos de los vecinos

El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado este lunes que Roberto Iniesta Ojea tendrá una placa en la capital tras su fallecimiento la pasada semana, a los 63 años. Sin embargo, lo que todavía no está claro es el punto exacto dónde se colocará dicho reconocimiento.

La decisión ha llegado después de que Más Madrid llevase la propuesta al debate municipal, al destacar al cantante extremeño como "uno de los creadores más influyentes de la música española contemporánea". Una opinión que ha compartido la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, al subrayar que "pocos fallecimientos han despertado tantas adhesiones y tantas muestras de consternación" como la del líder de Extremoduro.

El dónde, sin embargo, queda por ahora en el aire. El pasado jueves, Más Madrid planteó instalarla en la antigua sala Sukursal Rock, en Carabanchel, donde Extremoduro ofreció en 1991 su primer concierto en Madrid. Aunque el Gobierno municipal no ha cerrado la puerta, ha recordado que el homenaje en ese punto concreto dependerá del "permiso preceptivo" de la comunidad de vecinos del edificio donde se ubicaba la sala. De surgir "algún problema" con esto, ha dejado claro que buscará "otro lugar que también sea adecuado para que se le recuerde".

Desde Más Madrid, su concejala Pilar Sánchez, ha vuelto a reivindicar a Robe no solo como un "músico excepcional" y "poeta del rock", sino también como la "voz que conectó con generaciones enteras y que supo traducir en letras y acordes la realidad, las contradicciones y las emociones de la gente de a pie".

En la misma línea se expresó días antes el portavoz en funciones de la formación, Eduardo Rubiño, que situó a Madrid como un "escenario clave" en la trayectoria de Robe. A su juicio, un homenaje en su recuerdo en la capital encajaba "plenamente" en los criterios del Plan de Memoria de Madrid y debía "contar con el apoyo necesario", por tener que ser "una ciudad que honra a quienes con su talento y compromiso artístico enriquecieron nuestra cultura".