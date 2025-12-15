Desalojan una de las torres de Castellana por un incendio

El incendio de un transformador eléctrico ha obligado este lunes a desalojar la torre Foster, una de las cinco torres ubicadas en el parque empresarial del paseo de la Castellana de Madrid. Según ha informado el servicio de Emergencias, el suceso ha provocado la evacuación del edificio.

Los hechos se han producido en torno a las 9:30 horas, momento en el que se ha dado el aviso. Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos de Madrid, que han procedido a la extinción del incendio a través de tareas de ventilación del humo.

De acuerdo con la información facilitada por Emergencias Madrid, el incidente no ha provocado ningún herido ni tampoco ningún intoxicado por inhalación de humo. Sí recoge ABC que Summa 112 habría atendido a tres personas, todas ellas con heridas leves.

Como medida de seguridad, se ha ordenado el desalojo completo de la mencionada torre, siendo el corte del suministro eléctrico determinante para la adopción de esta decisión, ya que impedía el funcionamiento normal del edificio.

#Incendio de transformador eléctrico en planta sótano de una de las torres de Castellana 259.@BomberosMad extingue el fuego y evacúa el edificio junto con el personal de seguridad. No hay heridos. Personal desalojado a la espera del restablecimiento de suministro eléctrico. pic.twitter.com/gdUsfVH1BF — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 15, 2025

En estos momentos, tanto los Bomberos de Madrid como el servicio de seguridad de la torre permanecen a la espera de que se confirme que la vuelta al interior de todos los trabajadores es segura.