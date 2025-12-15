Los autobuses especiales se mantendrán unos días tras la reapertura de la Línea 6 del Metro

Aunque los trenes de la Línea 6 del Metro de Madrid retomarán su trayecto completo el próximo 20 de diciembre, los autobuses especiales que han cubierto el tramo Legazpi-Moncloa en superficie durante las obras no desaparecerán de inmediato. La Empresa Municipal de Transportes ha confirmado que este servicio se mantendrá durante varios días después de la reapertura.

Así, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha asegurado que hablará con Metro para prever que el servicio especial continúe "dos o tres días" más. "Habitualmente lo mantenemos un par de días con menos frecuencia, con menos autobuses, porque normalmente cuando se produce la reapertura hay mucha gente que no lo conoce", ha explicado.

Así, pretenden desde el Ayuntamiento de Madrid que, tras la apertura total de la L6, estos autobuses no permanezcan parados en las cocheras, sino "que todos estén en la calle". Su función, una vez sean retirados del servicio especial, será reforzar especialmente las líneas de la EMT del centro, donde la demanda aumenta coincidiendo con las Navidades.

Desde el Consistorio han destacado también que Madrid concluirá 2025 con más de 500 millones de viajeros en la EMT, algo que, según el delegado, "no ha pasado nunca en la historia de la ciudad y pone de manifiesto el impulso al transporte público que se está incentivando desde el Ayuntamiento".