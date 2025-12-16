El dueño del polémico hostal de Parque de las Avenidas lo traspasa por 820 mil euros: "Quiere quitarse de en medio"

El propietario del polémico hostal del Parque de las Avenidas ha puesto el negocio en traspaso apenas un mes después de que el Ayuntamiento de Madrid le concediera la licencia municipal de actividad. Así lo refleja un anuncio publicado en una plataforma especializada, en el que ofrece el establecimiento por 820.000 euros, más el alquiler de 6.100€ al mes.

El local se presenta como un alojamiento "en pleno funcionamiento", "listo para operar desde el primer día" y ubicado, según la descripción, en una zona de "alta demanda turística". Su dueño asegura además que dispone de "toda la documentación y condiciones en regla para seguir operando".

Sin embargo, para los vecinos que llevan meses protestando contra la apertura del hostal, el traspaso refuerza precisamente el argumento que motivó las movilizaciones desde el inicio: que el negocio no es viable ni tiene sentido como alojamiento turístico en este barrio y que su finalidad nunca fue esa.

"Una vez vistos los problemas derivados del negocio con los inmigrantes irregulares, quiere quitarse de en medio porque los números no dan ni de lejos para el negocio de hostal estándar. Este lo que quería hacer era un centro de inmigración ilegal", explican portavoces vecinales a Libertad Digital.

Cabe recordar que las protestas alcanzaron su punto álgido ante el temor de que el hostal acabara convertido en un centro de acogida de inmigrantes de forma irregular, como —denunciaron entonces los vecinos— ocurrió en el otro alojamiento del mismo empresario en Vallecas, que también se traspasa por 440.000 euros, según un segundo anuncio. "Gente cercana a la gestión del hostal nos ha manifestado su intención de empadronar a gente como hacían en Vallecas", sostienen ahora.

En este sentido, señalan que en el Parque de las Avenidas el negocio no estaría funcionando económicamente: "Está metiendo a gente por 30 euros a veces la litera, está medio vacío, hace mucho ruido y molestan mucho los que van, no les sale a cuenta".

Pese al anuncio de traspaso, los vecinos ven casi "imposible" que alguien llegue a adquirirlo por ese precio. Sin embargo, aseguran que seguirán "en pie" con todas las acciones iniciadas. "Estamos con procedimientos legales para que cierre, porque incumple leyes, normas y estatutos", subrayan. En los próximos días, añaden, "quedarán presentadas las demandas ante lo contencioso administrativo contra la concesión de la licencia al hostal".

Además, las comunidades afectadas —Baviera 9 y Bruselas 24, en coordinación con el número 74— preparan una denuncia específica por las obras realizadas en la fachada sin permiso vecinal. Según explican, el dueño del hostal modificó el acceso del antiguo ambulatorio para abrir dos puertas donde antes había una sola y así poder destinar una de ellas a salida de emergencia. También retranqueó la fachada varios pasos. "Con esta denuncia no hay tutía, una vez que haya sentencia, le obligarán a echarlo todo para adelante y cerrar una de las puertas, con lo cual se quedan sin puerta de emergencia", afirman para este diario.