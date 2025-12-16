La Comunidad de Madrid empieza a repartir en las farmacias pruebas gratuitas para detectar el cáncer de colon

La Comunidad de Madrid ha iniciado el reparto gratuito de los kits para la detección precoz del cáncer de colon y recto en todas las farmacias de la región, una medida que amplía los puntos de acceso al Programa de cribado de prevención del Cáncer de Colon y Recto (PREVECOLON).

Así, desde el pasado viernes, las personas de entre 50 y 69 años que no presenten síntomas ni factores de riesgo añadidos, tienen pautada esta prueba en su Tarjeta Sanitaria Individual. Gracias a este sistema, pueden retirar el kit de toma de muestras en la farmacia que elijan, sin necesidad de acudir previamente a su centro de salud, entre las más de 3.000 que hay en toda la región.

Hasta ahora, estos dispositivos solo se entregaban en los centros de atención primaria, lo que limitaba la accesibilidad para parte de la población.

La prueba inicial del programa PREVECOLON es indolora y no invasiva. Consiste en el análisis de una muestra de heces para detectar la presencia de sangre oculta, un posible indicador de lesiones en el colon o el recto. Una vez recogida la muestra en el domicilio, el paciente debe entregarla en su centro de salud, donde se procesa para su análisis.

Con este análisis, se facilita un diagnóstico que disminuye la mortalidad y permite eliminar los pólipos precancerosos, a través de pruebas complementarias como las colonoscopias.

La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha visitado una farmacia del barrio madrileño de Chueca para conocer de primera mano el funcionamiento de esta nueva medida y por representar las farmacias un punto de contacto diario con los ciudadanos. "Con su colaboración esperamos dispensar hasta 400.000 kits en un año y conseguir que cada vez más madrileños se hagan la prueba a tiempo", ha explicado.