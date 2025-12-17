Ayuso hará hoy el balance del año con sus vaticinios para 2025 cumplidos y la mirada en un posible adelanto electoral

El 26 de diciembre de 2024 Isabel Díaz Ayuso accedió a la sala de prensa de la Real Casa de Correos donde le esperaban sus consejeros y los medios de comunicación para realizar su tradicional balance del año.

Óscar López acababa de aterrizar en la política madrileña después de que Juan Lobato se viera forzado a dimitir al trascender que había depositado ante notario los wasaps que se intercambió con Pilar Sánchez Acera, en los que ésta le facilitaba el correo electrónico con los datos reservados del novio de la presidenta, Alberto González Amador. Pocos días antes de la salida de Lobato, Begoña Gómez había comparecido ante la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid.

A la izquierda del PSOE madrileño el panorama no era mucho mejor. Más Madrid se recuperaba del shock de las denuncias en cascada contra Íñigo Errejón, alguna de las cuales – como sucede ahora en Ferraz- se tapó en vísperas de las generales de 2023. Y a su derecha, Rocío Monasterio había abandonado dos meses antes la política entre acusaciones a Santiago Abascal de imponer a dedo la nueva dirección de Vox en Madrid.

Así las cosas, la Puerta del Sol se presentaba como una balsa de aceite en medio de la tempestad, un oasis de paz sólo enturbiado por las pésimas relaciones con La Moncloa. El análisis de Ayuso en este sentido fue claro: Pedro Sánchez "necesita estrangular Madrid y descapitalizar España, en una huida hacia adelante donde ya no oculta sus obsesiones contra la Comunidad de Madrid, lo que acaban pagando los madrileños".

Durante aquella intervención la presidenta autonómica auguró que la "obsesión personal" del presidente del Gobierno con Madrid "va a costar la imputación, y probablemente la condena, de algunos de sus más cercanos colaboradores, empezando por el propio fiscal general del Estado, lo que no ocurre en democracia alguna". El pasado 20 de noviembre el Tribunal Supremo dio a conocer el fallo que condenaba a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados, tipificado en el artículo 417.1 del Código Penal. Fue una gran victoria para la dirigente madrileña frente a Sánchez – tanto en lo político como en lo personal-, quien a día de hoy, y a pesar de la sentencia de la más alta instancia jurisdiccional del país, sigue manteniendo la inocencia del ya exfiscal general.

No es el único. Por la cárcel ya han pasado, o se encuentran actualmente en ella, Santos Cerdán, José Luís Ábalos y Koldo García. Y la situación en las últimas semanas no ha hecho más que empeorar con nuevas tramas de corrupción, registros a empresas públicas y Ministerios y el escándalo de las denuncias de acoso sexual en el partido.

Desde aquella sala de prensa, hace ahora casi un año justo, Ayuso avanzó que el 2025 estaría "lleno de mentiras y ataques a todo aquello que da sentido a nuestra Nación". Y es que "el objetivo de Sánchez y su débil proyecto", dijo, "es atrincherarse al precio que sea". Aunque esto suponga no poder sacar adelante "votaciones fundamentales para los intereses de España y los españoles, ni tener presupuestos"; aunque tenga que hacer "pactos antinatura con lo que llamaría 'derechona vasca y catalana', con la ultraderecha europea, con los que defienden naciones paralegales y desprecian nuestra Transición y nuestra democracia".

Un año después Ayuso volverá a cruzar esa puerta con sus pronósticos cumplidos y la sensación de que es posible que Sánchez trabaje ya con varios escenarios, entre ellos un probable adelanto electoral la próxima primavera. El Gobierno de Sánchez va a "implosionar en cualquier momento", dijo este lunes a los suyos durante la tradicional cena de Navidad del PP madrileño.

Por lo demás, la presidenta contrapondrá su modelo al de un Gobierno políticamente agotado, sin mayoría parlamentaria ni base social que lo respalde. Así, subrayará que el 97,17% de las medidas previstas para la legislatura ya están cumplidas o en curso. En total, se han ejecutado 248 iniciativas y otras 198 continúan en desarrollo, lo que supone 446 de las 459 contempladas.

Asimismo pondrá en valor que su Gobierno ha sacado adelante un total de 16 proyectos de ley tras su aprobación definitiva en la Asamblea de Madrid, entre ellos los Presupuestos de 2024 y 2025 -los relativos a 2026 es previsible que salgan esta semana-: hay dos modificaciones de Ley del Texto Refundido en materia de tributos cedidos, que incorporan una deducción por inversiones de nuevos contribuyentes procedentes del extranjero y la deflactación del IRPF.

También están las medidas urbanísticas para promover vivienda protegida, la modificación fiscal destinada a facilitar el acceso a la vivienda y el asentamiento en municipios en riesgo de despoblación; la ley de adaptación terminológica relativa a las personas con discapacidad; la Ley de Economía Circular, la normativa sobre distinciones honoríficas, y la norma de medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio.

Durante 2025, se han aprobado la modificación de la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para ampliar de un 25 a un 50% la bonificación del Grupo III (entre hermanos, tíos y sobrinos), lo que supone un ahorro anual estimado de 140 millones de euros para los madrileños; la Ley de Función Pública en materia de funcionarios interinos, así como la Ley de Hacienda y el reconocimiento de la Universidad Privada IE.

Los presupuestos regionales incorporan dos nuevas rebajas fiscales para jóvenes y comercios tradicionales que entrarán en vigor el próximo año, completando el historial de 34 rebajas impositivas desde el año 2019.

Las consejerías, subrayan, trabajan coordinadas y los proyectos salen adelante. Entre las actuaciones destacadas, se ha estrenado la incorporación de 1º y 2º de la ESO a 49 colegios públicos como una de las medidas para proteger la infancia y la preadolescencia. Se han iniciado las obras de la Ciudad de la Justicia y adjudicado las del edificio industrial de la Ciudad de la Salud, que comenzarán en el primer trimestre de 2026

Se ha alcanzado el récord de personas beneficiarias en atención a la dependencia logrando cerca de 210.000 usuarios y más de 296.000 prestaciones y servicios. En materia de vivienda, Ayuso destacará que el Ejecutivo autonómico ha entregado más de 5.100 viviendas y aprobado un nuevo Plan de Choque para los próximos dos años.

La IA continúa introduciéndose en servicios como el análisis de imágenes médicas o gestión de objetos perdidos en transporte público. Y destacará también en materia de cultura la adquisición del que fue hogar del poeta y Premio Nobel Vicente Aleixandre, que será la Casa de la Poesía.