Madrid refuerza su sanidad frente a la gripe con 1.800 contrataciones y casi 1,5 millones de vacunados

La Comunidad de Madrid mantiene activo su Plan de Invierno para hacer frente a la elevada circulación del virus de la gripe, que este año se ha adelantado en toda España. La estrategia incluye refuerzo asistencial, vacunación masiva, ampliación de camas y medidas higiénicas adicionales, todo ello sin que se haya producido una saturación de los servicios de urgencias.

Picos asistenciales sin colapso hospitalario

El virus de la gripe está registrando este invierno una circulación más intensa y anticipada que en temporadas anteriores, con una nueva variante del sublinaje K de influenza A H3N2, más contagiosa pero que no está provocando mayor gravedad en los casos atendidos. Según el último informe de Vigilancia Epidemiológica elaborado por la Dirección General de Salud Pública, la incidencia de gripe en la región se sitúa en 308,7 casos por 100.000 habitantes.

Pese a este contexto, los servicios de urgencias de los hospitales públicos madrileños siguen funcionando con normalidad, según confirma la Consejería de Sanidad. En determinados momentos se han producido picos puntuales de afluencia, lo que ha activado medidas como la habilitación de más camas, la agilización de altas hospitalarias o el incremento de la atención a domicilio por parte de las unidades correspondientes.

Hasta 1.800 contrataciones y 800 puntos de vacunación

El Plan de Invierno contempla también el refuerzo de personal sanitario con hasta 1.800 profesionales autorizados, aunque la cobertura total de estas plazas se está viendo condicionada por el déficit de profesionales a nivel nacional, especialmente en Enfermería. Ante esta situación, la Comunidad de Madrid ha solicitado reiteradamente al Ministerio de Sanidad agilizar la homologación de títulos extracomunitarios y aprobar un plan nacional de recursos humanos.

En paralelo, la campaña de vacunación antigripal, iniciada el pasado 15 de octubre, ya ha alcanzado a casi 1,5 millones de madrileños vacunados. Hay disponibles más de 800 puntos de inmunización en centros de salud, hospitales y residencias. Además, el Hospital Enfermera Isabel Zendal ofrece vacunación a adultos sin necesidad de cita previa de lunes a viernes en horario de 08:30 a 20:30.

Grupos prioritarios y doble campaña con COVID-19

Este año, la campaña antigripal se coordina con la de vacunación frente a la COVID-19, lo que ha permitido una administración simultánea en centros habilitados para ambos virus. En la primera fase se priorizó a personas mayores de 60 años, niños de 6 a 59 meses, personal sanitario y sociosanitario. Posteriormente, la campaña se amplió a embarazadas, pacientes crónicos, cuidadores de personas vulnerables, fumadores y docentes de Educación Infantil.

La vacunación infantil se mantiene como uno de los pilares de esta campaña

Según los datos de la Dirección General de Salud Pública, los menores de cinco años presentan una incidencia de gripe hasta cuatro veces superior a la de los adultos, y ocupan el segundo grupo con mayor tasa de hospitalización tras los mayores de 65 años. Dos de cada tres niños hospitalizados no tenían factores de riesgo previos, lo que refuerza la recomendación de vacunar también a la población infantil sana.

Medidas higiénicas y uso de mascarilla en entornos sanitarios

Además de la vacunación, la Comunidad de Madrid ha reforzado las recomendaciones higiénicas para frenar la transmisión. Desde el 15 de diciembre se recomienda el uso de mascarilla en hospitales, centros de salud y residencias, tanto para profesionales como para visitantes. También se recuerda la importancia de lavarse las manos con frecuencia, ventilar los espacios cerrados y utilizar pañuelos desechables para estornudos o tos.

El virus se transmite por gotículas expulsadas al hablar, toser o estornudar, y aunque en la mayoría de los casos la recuperación se produce en una o dos semanas sin tratamiento, en personas mayores, niños pequeños o pacientes crónicos puede derivar en complicaciones graves e incluso hospitalización.