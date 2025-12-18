Ayuso ficha al grupo Hakuna para dar un concierto gratuito desde la Puerta del Sol

La Navidad en Sol de la Comunidad de Madrid contará el próximo lunes 22 de diciembre con la participación especial del grupo Hakuna Group Music a partir de las 18:00 horas, como parte de la programación de Villancicos en Sol.

La previsión es que los madrileños que lo deseen, hasta completar aforo, podrán asistir a la interpretación en directo, desde el balcón de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, de cinco de los temas más representativos de este movimiento, nacido en 2012 con un repertorio que combina música, fe y juventud.

El pasado sábado 6 de septiembre, Hakuna Group dio un multitudinario concierto en el auditorio Miguel Ríos de Rivas Vaciamadrid.

También actuaron en abril de este mismo año en la Plaza de Cibeles, con motivo de la Fiesta de la Resurrección, organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).

Hakuna, que se ha convertido en todo un fenómeno y banda sonora de miles de jóvenes, es un movimiento juvenil católico que busca vivir la fe cristiana de forma alegre y comunitaria desde la música enfocando una "relación personal" con Dios.