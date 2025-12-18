La construcción de más de 116.000 viviendas, en riesgo: Madrid pide a Sánchez que revise su planificación eléctrica

La Comunidad de Madrid ha solicitado al Gobierno central una revisión de la planificación eléctrica que permita la construcción de vivienda, especialmente de las 116.804 previstas en la corona metropolitana del sureste, de las que aproximadamente la mitad tendría algún tipo de protección para facilitar su adquisición.

Para este fin, así como la puesta en marcha de otras actividades económicas e industriales, se ha destinado una superficie de más de 40 millones de metros cuadrados en las áreas de El Cañaveral, Berrocales, Ahijones, Valdecarros y Los Cerros, de la capital.

Asimismo, es necesario desbloquear otros desarrollos urbanísticos que están en marcha para aportar soluciones habitacionales a corto plazo, que actualmente carecen de acceso al suministro. Esto ocurre en los términos municipales de Alcalá de Henares, Brunete, Fuente el Sanz de Jarama, El Molar, Paracuellos del Jarama, Camarma de Esteruelas, Sevilla y la zona de Madrid Nuevo Norte en Madrid capital.

Así lo ha expuesto el Ejecutivo autonómico al presentar sus alegaciones a la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica nacional para el horizonte 2030. Esta misma petición la hizo el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, en la reunión bilateral que mantuvo con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, el pasado septiembre.

En concreto, la comunidad autónoma madrileña también necesita responder, en estos nuevos desarrollos urbanísticos, a las crecientes necesidades de transporte colectivo y movilidad eléctrica, así como consolidar las nuevas iniciativas industriales y el desarrollo de soluciones digitales.

Actualmente, el borrador gubernamental no contempla el crecimiento energético para atender a estas demandas en los próximos años, por lo que están en situación de riesgo. En este sentido, el consejero ha afirmado que "la previsión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico debe responder a todas las necesidades de las comunidades autónomas, sin limitar los proyectos estratégicos, para que puedan hacer frente al grave problema de vivienda, al futuro de los jóvenes y a otras necesidades de los ciudadanos".

También ha destacado que la planificación "debe incluir las alegaciones que ha enviado la Comunidad de Madrid, para no limitar el crecimiento económico y las oportunidades de nuestra región, ya que no es de recibo que una potencia en generación eléctrica como España, con las mejores centrales nucleares y un gran parque de renovables, se quede atrás por falta de inversión y agilidad en el despliegue de líneas eléctricas".

Falta más del 70% de potencia para centros de datos estratégicos

Por otra parte, el Ejecutivo autónomo ha constatado que en la región falta más del 70% de la potencia necesaria para centros de datos con una demanda ya acreditada y concedida, claves para el sistema digital. Esto se debe a su dependencia directa de planificación en la red general de transporte. Además, desde el Gobierno madrileño consideran imprescindible que los proyectos que incorporan autoconsumo, que no suponen una carga para la red general, puedan tener un respaldo de conexión a ella en caso necesario, a fin de garantizar el suministro en todo momento.

Para Madrid, la respuesta del Gobierno central a estas demandas energéticas, dando prioridad a las iniciativas más relevantes, permitiría impulsar la economía y posicionar a España como destino preferente para la inversión europea en este ámbito, así como generar oportunidades para el desarrollo tecnológico y para la creación de un hub de referencia internacional.