Las consecuencias para Madrid de poner a una "sectaria" al frente de Sanidad

La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha valorado este jueves la ruptura del diálogo entre el Ministerio que dirige Mónica García y los sindicatos médicos, que ayer abandonaron la reunión tras comprobar que tanto ésta como el encuentro del pasado jueves, convocado con apenas 24 horas de antelación y en el momento álgido de las concentraciones de los cuatro días de huelga nacional, "sólo tenían por objeto desmovilizar a los responsables sindicales y aparentar una voluntad de diálogo inexistente".

"La ministra y su secretario de Estado (Javier Padilla) rompieron las negociaciones con los sindicatos médicos perpetuando una huelga que puede ser indefinida y además mintieron el lunes cuando dijeron que habían llegado a un acuerdo". Se refería Matute al acuerdo alcanzado con los sindicatos no médicos - CCOO, UGT, CSIF, Satse-FSES y CIG-Saúde- y que provocó el enfado monumental de los facultativos.

El balance que desde la Comunidad Madrid han realizado de estos primeros cuatro días de huelga – hay más paros anunciados para enero- no es positivo ya que ha supuesto que se hayan suspendido "aproximadamente 2.000 cirugías, 50.000 consultas, 5.000 pruebas diagnósticas", lo que ha tenido "un sobrecoste de aproximadamente 4 millones". "Esa es la consecuencia de poner a una sectaria y no a un profesional que ama la vida, no un profesional sanitario al frente del Ministerio de Sanidad", ha señalado Matute, quien cree que si esto sigue así, "como yo creo que quiere la ministra para reventar el sistema desde dentro, pues va a suponer un empeoramiento de lo más preciado que tenemos, que es nuestra sanidad, no solo en Madrid, sino en toda España".

Los problemas generados por Mónica García no acaban aquí. La consejera ha recordado que al conflicto por el Estatuto Marco se suma "la ley del medicamento, con 400 alegaciones que no van a hacer que lleguen antes todas las innovaciones como queríamos; la no ley de listas de espera; la falta de trabajar en un plan de recursos humanos, que hace que estemos en una situación crítica porque, además, no acepta el que homologue a los extracomunitarios o no acepta esas plazas de formación que ofrecemos las comunidades autónomas, como por ejemplo de urgencias y emergencias, en concreto 69, que no ha querido coger. Y encima veis que en el examen MIR han tardado en publicar las listas y va a dejar a más de 6.000 médicos sin que se puedan formar".

Así las cosas, la máxima responsable de la sanidad madrileña ha reiterado que la ministra "va a ser recordada como la traidora a sus compañeros de profesión y además va a ser recordada también por intransigente, por falta de diálogo, por falta de capacidad de gestión".

Matute volvió a instar a García a retirar el borrador del Estatuto Marco "de la vergüenza" y realizar en primer lugar un diagnóstico certero sobre la situación del Sistema Nacional de Salud, "y ese diagnóstico pasa por el problema de la falta de recursos humanos". "Ella habla de que desguazamos la sanidad las comunidades autónomas, y fundamentalmente la Comunidad de Madrid porque está obsesionado con nosotros, pero es ella la que le ha quitado el 50% del presupuesto a la sanidad: uno de cada dos euros del presupuesto de sanidad se ha quitado estando Mónica García" al frente.

También le ha vuelto a pedir que hable y trabaje conjuntamente con los Ministerios de Hacienda y Función Pública para poder disponer de una memoria económica que dé viabilidad a la reforma "porque si no vamos a vender falsas expectativas y humo a los profesionales sanitarios". "Y una vez que tengamos eso tiene que hablar con los técnicos, con las comunidades autónomas y con todos los profesionales sanitarios" . Si no puede hacer esto, Matute ha pedido su dimisión "porque está creando un daño que va a ser irreparable y que nos va a costar reconstruir".