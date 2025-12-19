El IES Luis Vives de Leganés, reconocido como Centro de Excelencia Europeo en Formación Profesional

El Instituto de Educación Secundaria (IES) Luis Vives de Leganés ha sido reconocido oficialmente como Centro de Excelencia Europeo, un distintivo que impulsa la Unión Europea para promover la transformación de la Formación Profesional y su adaptación a los nuevos perfiles emergentes en la industria del hidrógeno verde.

Este distintivo se otorga en el marco de la iniciativa HM4VET ACTION: KA2 - Centres for Vocational Excellence, en la que el IES Luis Vives ha participado avalado y coordinado por la Universidad Carlos III (UC3M).

"Se trata de un reconocimiento que posiciona a este centro educativo leganense como uno de los referentes nacionales y europeos en la creación de itinerarios formativos innovadores, basados en microaprendizajes, microcredenciales y en una profunda vinculación con el tejido industrial", ha destacado el Ayuntamiento en un comunicado.

El alcalde de Leganés, el popular Miguel Ángel Recuenco, ha manifestado que este reconocimiento de la excelencia europea al IES Luis Vives es "un motivo de orgullo para la ciudad" porque es "el primer centro de toda la Comunidad de Madrid que recibe esta acreditación".

"El trabajo en equipo entre la Comunidad de Madrid, la Universidad Carlos III, los centros educativos de la ciudad y el Ayuntamiento, han permitido situar a Leganés en el mapa europeo en cuanto a la formación y la innovación", ha argumentado el regidor.

Por su parte, el director del IES Luis Vives, Juan Carlos Morales, ha destacado que la participación en el proyecto HM4VET "permitirá ofrecer a nuestro alumnado nuevas oportunidades laborales, formación puntera y un contacto directo con la industria del futuro".

Este proyecto responde al desarrollo de una economía del hidrógeno capaz de generar empleo de calidad y acelerar la transición energética, "una de las grandes prioridades de la UE". Su objetivo es diseñar y desplegar programas formativos que capaciten a los trabajadores del sector del transporte y la industria, anticipando las nuevas necesidades profesionales vinculadas a este sector energético clave para la neutralidad climática.

El proyecto aborda, entre otros aspectos, la identificación de competencias actuales y emergentes en la industria del hidrógeno, la creación de nuevos módulos de formación online y presencial adaptados al mercado, el impulso de prácticas sostenibles en las empresas y administraciones y el fortalecimiento de las habilidades interpersonales y digitales del alumnado de FP.

En una carta firmada por el alcalde, la institución municipal se compromete a colaborar activamente en el desarrollo del programa mediante su participación en encuestas, actividades y eventos organizados por el consorcio europeo; la contribución al análisis de competencias actuales y futuras necesarias en el sector del hidrógeno; y el apoyo al mapeo de prácticas de sostenibilidad en empresas del ámbito industrial, entre otros.

Gracias a este reconocimiento europeo, el IES Luis Vives se integra en una red internacional de centros punteros que trabajan conjuntamente para elevar la Formación Profesional a los más altos estándares. Este logro es el resultado del esfuerzo coordinado de su equipo directivo, profesorado, empresas colaboradoras y entidades locales.

El centro se prepara ahora para convertirse en un hub de referencia para la cualificación en tecnologías del hidrógeno, promoviendo la movilidad europea de estudiantes y docentes, así como la conexión directa con empresas del sector energético, automoción e industria avanzada.