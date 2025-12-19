La Asamblea aprueba los Presupuestos de Ayuso en un pleno interrumpido por el desmayo de un diputado del PSOE

La Asamblea de Madrid ha aprobado este viernes los Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2026, los terceros consecutivos en esta legislatura impulsados por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que superan en esta ocasión los 30.663 millones de euros, lo que supone un incremento del 6,98% con respecto al año anterior, y que incorporan 22 enmiendas de la oposición y tres del PP.

Antes de la votación, a las 10 horas, la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Rocío Albert, ha tomado la palabra para agradecer a la presidenta madrileña su confianza y su "apoyo y liderazgo en todo momento, marcando cuáles deben ser los objetivos y las prioridades de cada presupuesto", que ellos transforman en cifras y proyectos. La consejera ha subrayado que el rigor presupuestario es "una de sus señas de identidad" que querían dejar patente en las Cuentas del año que viene y que permitirá tener "el mejor Madrid posible".

Tras más de dos horas, y con un receso en la Cámara por el desvanecimiento de un diputado del PSOE, finalizaba la votación de las enmiendas que la oposición mantenía 'vivas'. Han sido rechazadas todas por la mayoría absoluta de los populares poniendo punto y final a dos sesiones plenarias en las que la Cámara de Vallecas ha debatido el dictamen de la Comisión de estas cuentas.

El diputado socialista Juanjo Marcano ha sufrido un desmayo. Rápidamente acudieron los consejeros de Sanidad, Fátima Matute, e Interior, Carlos Novillo, así como diputados médicos como Marta Carmona (Más Madrid), Carlos Moreno Vinués (PSOE), Enrique Ruiz Escudero (PP) o Raquel Barrero (Vox). El resto del hemiciclo miraba expectante la escena mientras acudían los servicios del Summa 112 y los parlamentarios despejaban la salida hacia la puerta.

Tras unos minutos, Ossorio pedía un receso en el que se quedaban varios parlamentarios dentro, entre ellos la presidenta, hasta que los sanitarios sacaban del Pleno a Marcano en silla de ruedas.

Los principales incrementos en 2026 son para Sanidad (+549,8 millones), Educación (+259,4) y Familia, Juventud y Asuntos Sociales (+209,9), sumando entre las tres consejerías un avance anual de más de 1.000 millones. Sanidad y Educación son los departamentos con mayor presupuesto para el año próximo al rozar los 18.000 millones, el 58,6% del total. Por su parte, Vivienda, Transportes e Infraestructuras, descontando el efecto de los fondos europeos, registra también un aumento de 160 millones de euros.

Recoge también más de 1.500 millones de euros para seguir desplegando las grandes infraestructuras estratégicas públicas, entre las que destacan la ampliación de la Línea 11 de Metro, la Ciudad de la Justicia y la Ciudad de la Salud, así como un aumento de un 42% de los fondos para vivienda social para entregar más de 700 y terminar otras 3.200 casas del Plan Vive de alquiler asequible.

Enmiendas aprobadas

En el trámite parlamentario de los Presupuestos el PP ha dado luz verde a tres enmiendas suyas -dos técnicas al articulado y una de atención a dependencia para la protección a personas afectadas por ELA dotada de 150.000 euros-.

De Más Madrid los populares han accedido a aumentar el número de atenciones en municipios por la oficina móvil, formación a federaciones, entrenadores y deportistas en materia de acoso en el deporte; una campaña de sensibilización ciudadana sobre la problemática de las especies exóticas en Madrid; o la promoción del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada.

Al PSOE, han trasladado a Europa Press los socialistas, han recibido el visto bueno para 10 enmiendas -tres transaccionales-, entre las que han destacado la formación en los centros de salud sobre el uso de las aplicaciones y 'app' sanitarias destinadas a la ciudadanía; el refuerzo y desarrollo del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para adaptarlo a los procesos asistenciales en base a la realidad epidemiológica de las trabajadoras y trabajadores de Atención Primaria; fortalecer las estrategias y programas orientados a la protección de la salud de la población, con especial atención a los factores ambientales y los riesgos emergentes asociados al cambio climático; y el mantenimiento y mejora del zona Arco Verde de Pinto.

Por último, a Vox le han aprobado un estudio de viabilidad de centro de Formación Profesional en Moraleja de Enmedio (30.000 euros); auditoría de resultados en función de la ratio de alumnos por clase (150.000 euros); un estudio para la instalación de un centro de FP en Rivas (80.000 euros); la creación de un Plan Regional de Impulso para el aprovechamiento y valoración de la biomasa forestal (400.000 euros); la creación de un plan de activación de cooperativas mixtas de generación y consumo de energía; un estudio de las necesidades de formación de las madres desempleadas que permita su incorporación en el mercado laboral; y la personación de la Comunidad de Madrid en asuntos relacionados con al seguridad de los madrileños.