Madrid, elegida nueva sede del WTTC por delante de Milán, París o Dubái, que se suma a la de ONU Turismo

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, ha celebrado la decisión del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) de trasladar su sede central en Londres (Reino Unido) a Madrid, tras un proceso de deliberación entre varias candidaturas, incluidas Ginebra, Milán, París o Dubái.

"¡Estamos de enhorabuena! El WTTC, que representa a más de 200 empresas del sector internacional, elige el magnífico momento de la Comunidad de Madrid para trasladar su sede desde Londres. Lo hemos apoyado desde el primer momento. ¡Bienvenidos!", ha trasladado el consejero en una publicación de la red social 'X'.

Esta decisión fue respaldada por unanimidad entre los 17 miembros del comité operativo del organismo internacional, en base a criterios de evaluación en seis áreas, como coste de alquiler, entorno fiscal e incentivos, apoyo gubernamental y proximidad a organizaciones internacionales.

En un comunicado, el WTTC ha destacado que la oficina en Madrid les permitirá "acceso inmediato" a un grupo de talento "significativamente más amplio y diverso", que abarca cerca de 350 millones de profesionales calificados en la región.

España también fue seleccionada por su "sólida" conectividad internacional, a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, su entorno empresarial "competitivo", el apoyo gubernamental, las sinergias con organizaciones internacionales del sector como ONU Turismo y su alineación con la misión global del WTTC.

Con respecto al motivo de cambio de sede, los desafíos vinculados al Brexit, como las restricciones a la movilidad del talento, han resultado ser los factores determinantes para que Reino Unido resultara "menos atractivo", en un momento en el que la entidad busca "seguir fortaleciendo su posición de liderazgo y ser aún más ágil dentro del sector".

Para el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, esta decisión refuerza la posición de España como "una potencia turística" y convierte a Madrid en "la capital mundial de la gobernanza turística, integrando voz pública y privada".

Asimismo, en declaraciones durante su visita a la fábrica de PepsiCo en Etxabarri-Ibiña (Álava), ha puntualizado que, "si el WTTC quiere estar físicamente donde se decide el futuro del turismo y donde el turismo es realmente un motor económico, España es el lugar idóneo".

Tal y como señala una nota del Ministerio, las nuevas oficinas centrales del WTTC en Madrid posibilitarán la creación de un "campus global del turismo", así como la oportunidad de generar proyectos conjuntos financiados por organismos internacionales e inversores público-privados para alumbrar nuevas iniciativas piloto y centros de conocimiento alrededor del turismo.

Madrid: "Ciudad competitiva"

Por su parte, la CEO y presidenta interina del WTTC, Gloria Guevara, ha subrayado que la ubicación en "una ciudad competitiva" como Madrid ayudará a fortalecerse "aún más", a ofrecer una relación más cercana con los miembros en todo el mundo y a desempeñar un papel clave en el asesoramiento sobre el desarrollo de políticas que impulsen el crecimiento del sector del turismo y la creación de empleo.

"Este paso garantiza que operemos de manera más eficiente, que entreguemos mayor valor a nuestros miembros, que tengamos acceso al mejor talento global y que mantengamos una verdadera perspectiva internacional, con el sólido respaldo del gobierno español", ha profundizado el presidente del consejo de administración, Manfredi Lefebvre.

Junto a esta nueva sede, Madrid acoge desde su creación en 1975, la sede de ONU Turismo --antigua Organización Mundial del Turismo (OMT)--, que además estrenará en 2026 nuevas oficinas al lado del Palacio de Congresos del Paseo de la Castellana.