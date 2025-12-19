Un ayuntamiento madrileño ofrece 150.000 euros para capturar palomas, cotorras y gansos del Nilo

Enfermedades como la gripe aviar y otros problemas asociados como la suciedad o el ruido en los entornos urbanos están poniendo contra las cuerdas a muchos ayuntamientos. Especies como las palomas o las cotorras proliferan a sus anchas en los parques y zonas verdes, lo que plantea problemas de salud pública que obligan a los consistorios a tomar medidas cada vez más contundentes.

Es el caso del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que ha sacado a licitación un contrato de hasta 150.000 euros para el control y captura de palomas y otros animales silvestres en el municipio durante los próximos tres años. El objetivo, dice el propio Consistorio, es evitar "riesgos sanitarios y de seguridad", además de "garantizar la salubridad urbana y la convivencia vecinal" ante el aumento de determinadas especies en zonas urbanas y periurbanas.

El presupuesto base de licitación, de 50.000 euros anuales, se destinará a regular la gestión y el control de especies como palomas, cotorras, gansos del Nilo, conejos y cualquier otro animal silvestre no incluido en los servicios habituales de desinsectación y desratización.

Desde el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, justifican la medida por el crecimiento de estas poblaciones y por los problemas asociados a su presencia. En el caso de las especies exóticas, como las cotorras o los gansos del Nilo, el Consistorio advierte de que pueden llegar a ser invasoras si no se mantienen "niveles aceptables poblacionales". El ganso del Nilo, originario de África e incluido en el catálogo de especies invasoras desde 2013, es especialmente territorial y agresivo, y su expansión se ha intensificado en los últimos años en la Comunidad de Madrid.

La empresa adjudicataria deberá realizar un diagnóstico anual de la situación. Entre las actuaciones previstas figuran trabajos en nidos, capturas periódicas y la gestión posterior de los ejemplares. Por eso, la empresa deberá contar, además, con acuerdos con centros de recuperación o de cría en cautividad para trasladar a los animales capturados. Aquellos que no puedan ser recolocados por motivos sanitarios podrán ser sacrificados, tal y como recoge expresamente el pliego técnico.

Con este contrato, Torrejón de Ardoz se suma a la lista de municipios que destinan importantes recursos a controlar la fauna urbana, en un momento marcado por la alerta sanitaria y el avance de especies que, según los ayuntamientos, ya suponen un problema en las calles y parques.