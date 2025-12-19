Un juez investiga ya al delegado del Gobierno por su dispositivo durante La Vuelta

El Juzgado de Instrucción número 45 ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por el dispositivo policial que desplegó durante la última etapa de la Vuelta Ciclista, que a su paso por Madrid fue boicoteada por unas violentas protestas por Palestina.

La investigación judicial se inicia a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias y sitúa bajo sospecha la planificación y las órdenes impartidas desde la Delegación del Gobierno. El magistrado aprecia indicios de un posible delito de imprudencia grave con resultado de lesiones, después de que el balance final del operativo arrojara 25 policías heridos y solo dos detenidos.

Según fuentes jurídicas recogidas por Europa Press, el procedimiento penal se centra en dichas lesiones por imprudencia, aunque la denuncia también alude a otros posibles delitos como desórdenes públicos, desobediencia a la autoridad e incluso prevaricación administrativa. Todo ello en relación con un despliegue que, según recoge el propio escrito judicial, "a juicio de todos los sindicatos policiales, resultó insuficiente".

Para los denunciantes, las órdenes recibidas desde la Delegación del Gobierno estaban "únicamente ceñidas a un plan de propaganda y de actuar con guante blanco para no molestar a los manifestantes". También se dirigen al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al asegurar que este envió a los agentes "con las manos atadas".

No hubo "órdenes específicas", ni "planificación", tampoco "protocolo", continúa el escrito. Nada que, a juicio de Manos Limpias, "pudiera evitar los actos que pueden ser clasificados de kale borroka".

También se refieren a la posterior declaración institucional del delegado del Gobierno, en la que llegó a valorar que los manifestantes habían dado un "ejemplo de dignidad". En la denuncia, consideran que Martín "se jactó públicamente ante todos los medios de comunicación de que el evento había sido un éxito, en el sentido de que la prueba no pudo practicarse, y que apenas hubo incidentes".

"Sorprende enormemente que en una manifestación tremendamente violenta únicamente pudiera haber dos detenidos. Esta es la prueba evidente de que las órdenes emitidas por el denunciado consistían en guante blanco con respecto a los violentos", añaden.

Con todo ello, Manos Limpias ha solicitado al juzgado que cite a declarar a los agentes que resultaron heridos durante el operativo, así como a los representantes de las principales organizaciones policiales, muchas de las cuales ya pidieron la dimisión del Delegado del Gobierno por su dispositivo.