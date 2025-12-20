Menú

Madrid

Madrid

Un enfermero y un desfibrilador salvan la vida a un hombre en el polideportivo de La Elipa

El varón, de 44 años, se desplomó mientras jugaba al fútbol en Moratalaz.

Libertad Digital
El varón, de 44 años, se desplomó mientras jugaba al fútbol en Moratalaz.
Una ambulancia del Samur-Protección Civil en el campo de fútbol de La Elipa | Emergencias Madrid

La colaboración ciudadana y la disponibilidad de medios técnicos han evitado una tragedia en el polideportivo de La Elipa. Un hombre de 44 años ha logrado superar una parada cardiorrespiratoria sufrida mientras jugaba al futbol en estas instalaciones municipales del distrito de Moratalaz.

También gracias a la intervención de un enfermero que se hallaba en el campo jugando. Este profesional sanitario inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar y aplicó el desfibrilador del centro ante el desvanecimiento del afectado.

Llegaron a realizar hasta dos descargas determinantes antes de que acudieran los efectivos del Samur-Protección Civil. A su llegada, el paciente ya había recuperado la consciencia, siendo estabilizado y trasladado posteriormente a un centro hospitalario para su seguimiento.

Por su parte, Emergencias Madrid ha puesto en valor el funcionamiento de la llamada Cadena De La Vida, recordando que la presencia de desfibriladores en espacios públicos y la decidida actuación de los primeros intervinientes son factores fundamentales para reducir las secuelas y salvar vidas. "Lo importante es que haya un primer respondiente que pueda practicar primeros auxilios y que se pueda colocar un desfibrilador automático que te permita hacer una descarga", han destacado.

Temas

En España

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Curso
    • Inversión
    • Securitas
    • Buena Vida
    • Reloj Durcal