Un enfermero y un desfibrilador salvan la vida a un hombre en el polideportivo de La Elipa

La colaboración ciudadana y la disponibilidad de medios técnicos han evitado una tragedia en el polideportivo de La Elipa. Un hombre de 44 años ha logrado superar una parada cardiorrespiratoria sufrida mientras jugaba al futbol en estas instalaciones municipales del distrito de Moratalaz.

También gracias a la intervención de un enfermero que se hallaba en el campo jugando. Este profesional sanitario inició de inmediato las maniobras de reanimación cardiopulmonar y aplicó el desfibrilador del centro ante el desvanecimiento del afectado.

Llegaron a realizar hasta dos descargas determinantes antes de que acudieran los efectivos del Samur-Protección Civil. A su llegada, el paciente ya había recuperado la consciencia, siendo estabilizado y trasladado posteriormente a un centro hospitalario para su seguimiento.

El uso del #DEA del polideportivo de La Elipa por un usuario y personal del centro ha permitido recuperar de parada cardiorrespiratoria a un varón de mediana edad que se ha desvanecido cuando jugaba al fútbol@SAMUR_PC lo ha estabilizado y trasladado a hospital#CadenaDeLaVida pic.twitter.com/6wMI9xMWOx — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) December 20, 2025

Por su parte, Emergencias Madrid ha puesto en valor el funcionamiento de la llamada Cadena De La Vida, recordando que la presencia de desfibriladores en espacios públicos y la decidida actuación de los primeros intervinientes son factores fundamentales para reducir las secuelas y salvar vidas. "Lo importante es que haya un primer respondiente que pueda practicar primeros auxilios y que se pueda colocar un desfibrilador automático que te permita hacer una descarga", han destacado.