Disparidad entre los madrileños por Navidad: del gasto cero a los 7.000 euros de un matrimonio de Retiro

La Navidad se paga en Madrid, pero no al mismo precio en todos los barrios. Tampoco entre quienes cumplen con las tradiciones sin mirar el bolsillo y quienes han decidido bajarse del barco. El gasto entre los madrileños durante estas fiestas oscila entre los cero euros para algunos y los varios miles que otros destinan a regalos, cenas, comidas, celebraciones y, en algunos casos, hasta viajes.

En Ciudad Lineal, un matrimonio calcula que este año desembolsará "unos 400 o 500 euros, contando todo", una cifra superior a la de otros años porque, reconocen, "los precios están más altos, especialmente los alimentos". En la misma zona, otra vecina reduce el desembolso total hasta los 100 euros. Un dinero que destinará a un solo regalo. "En la familia hacemos un amigo invisible, te cae un miembro de la familia y le haces un único regalo", explica a Libertad Digital.

Más al sur, en Villaverde, una señora del barrio de Ciudad de los Ángeles calcula que llegará a "alrededor de los 1.500 euros" entre los regalos de Reyes y las comidas familiares. "Tampoco me voy a plantear el estar ahorrando, pero lo que no voy a pagar es primadas, me da lo mismo comer cordero ahora o el año que viene", matiza.

Un desembolso medio que también comparte un madrileño residente en el distrito Centro. Para él, sumando regalos y comidas fuera de casa, el presupuesto probablemente alcance "unos 1.000 euros". "Al final, es pasta. Siempre surgen cinco o seis cenas y en Madrid menos de 50 euros por persona es difícil", añade.

En Narváez, una mujer mayor destina parte de su presupuesto a sus nietos sin hacer demasiadas cuentas. "No miro el dinero", asegura. En la misma calle, un vecino más joven cuenta a este diario que prevé gastarse "bastante" entre regalos y comida, alrededor de unos 700 euros.

Sin embargo, en el mismo barrio también hay quien decide rebelarse contra esta dinámica. "No me pienso gastar nada. Me fastidia que por ser Navidad tenga que pagar el doble por las cosas. Yo hago la fiesta cuando me da la gana y ya está", responde otra mujer de mediana edad.

Y hay casos en los que directamente no se puede. "Si tenemos para que nos quede un poco lo gastaremos, si no nada, pero se hará un esfuerzo porque la vida ya se va yendo", dice un matrimonio mayor de Casa de Campo.

Fuera de la ciudad, en Villarejo de Salvanés, una vecina calcula que llegará a "unos 500 euros solo en regalos", una cifra mayor que otros años pese a comprar lo mismo. "Quieres gastarte menos, pero te gastas igual o más", admite. En Aranjuez, en cambio, una joven va a reducir su presupuesto a "unos 150 euros", al eliminar tradiciones familiares como el regalo invisible. Una cifra parecida a la de su amiga, de Pinto, que prevé gastarse unos 50 euros más.

Y, por último, están quienes disparan la media independientemente del barrio. Es el caso de una joven de Lucero, que pasará las fiestas fuera de España, con un gasto de "2.000 o 3.000 euros" solo en el desplazamiento, además de unos 500 euros destinados a regalos. También lo hará un matrimonio de Retiro, que aprovechando sus 50 años de casados ha organizado un viaje familiar a Praga, elevando el gasto total por Navidad hasta los "7.000 euros", incluyendo el viaje, regalos y comidas.