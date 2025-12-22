Almeida no descarta para Maroto el final de Gallardo: "No sabemos en qué banquillo se comerá el turrón el año que viene"

Cibeles ha acogido este lunes el último Pleno municipal del año, con una sesión extraordinaria en la que José Luis Martínez-Almeida ha aprobado en solitario sus séptimos presupuestos y, a continuación, la habitual sesión ordinaria, que ha repetido el patrón de todo el ciclo: reproches continuos entre Ayuntamiento y oposición.

La portavoz del PSOE, Reyes Maroto, ha abierto su turno acusando a Almeida de "triunfalismo" y "autocomplacencia". La socialista le ha reprochado también su manera de ejercer "más de agitador que de alcalde", recurriendo a "insultos y descalificaciones" cuando, a su juicio, "no tiene argumentos para defender su gestión".

En el turno de preguntas, Maroto ha cuestionado que el Gobierno municipal haya renunciado a invertir 483 millones del superávit de 2024 en servicios esenciales. Según la socialista, los fondos podrían haberse destinado a mejorar "la limpieza o el transporte público", así como a "la reducción de las listas de espera de los servicios sociales".

A su vez, ha señalado Maroto con especial énfasis, a mejorar las políticas de vivienda: "Usted ha decidido pagar a los bancos en lugar de invertir en los barrios, porque Madrid no necesita menos deuda, necesita más vivienda accesible y mejores servicios públicos", ha dirigido a Almeida.

"Señora Maroto, el juez Pedraza acaba de citar a su jefe de gabinete por la trama de los hidrocarburos, ¿tiene algo que contarnos?", ha respondido entonces el edil, sin entrar de primeras en la pregunta.

Ha sido aquí cuando Maroto ha defendido su papel fiscalizador —"quien hago las preguntas soy yo"— y ha acusado al alcalde de actuar según el lema "cuanto peor, mejor". Para la socialista, la decisión de no invertir el superávit "no es ni por responsabilidad ni por prudencia, es una decisión política irresponsable que da la espalda a los madrileños".

"Justifican la medida echando la culpa al gobierno de Sánchez. Yo le pido que dejen de mentir y de contar películas. Miren, el Gobierno ha permitido a los ayuntamientos gastar el superávit en inversiones del 2025, 2026 y 2027. Es decir, señora Hidalgo, se lo pueden gastar en dos años", ha seguido Maroto.

Se refería así la socialista a la reunión extraordinaria que hace 10 días organizó el Gobierno municipal para denunciar que el Ejecutivo central había "impedido" a los ayuntamientos destinar su superávit a vivienda. "Cuando salió el real decreto en el BOE vimos que una vez más nos habían tomado el pelo", dijo entonces la delegada de Hacienda en el Ayuntamiento, Engracia Hidalgo.

En su turno final, Almeida ha respondido a la del PSOE punto por punto. Sobre invertir el superávit en limpieza, el alcalde ha explicado que "va por el capítulo 2, no por el capítulo 6 de inversiones" para evidenciar el desconocimiento de Maroto en este ámbito: "Parece mentira. Soy un excéntrico por pensar que usted sabe algo de presupuestos".

En vivienda, el alcalde ha cuestionado a la formación si "de verdad cree que se puede redactar, licitar, ejecutar vivienda nueva en menos de un año". También ha recordado que otros gobiernos socialistas, como los de Barcelona y La Coruña, han hecho lo mismo que Madrid al amortizar su deuda.

"Señora Maroto, yo le deseo una feliz Navidad. Usted se come el turrón este año. Disfrútelo. No sabremos en qué banco o banquillo se lo comerá el año que viene", ha deseado el edil, al final de su intervención.

Antes, Almeida ya había respondido a las primeras críticas de Maroto ironizando sobre "la carita de Gallardo que se le está quedando", en referencia al candidato del PSOE en Extremadura que este domingo perdió diez diputados en los comicios. "Primero porque su resultado electoral no va a ser mejor y, segundo, porque su futuro judicial no descarte que sea como el suyo" —imputado por el caso del hermano de Sánchez—.