Almeida saca adelante en solitario sus séptimos presupuestos para Madrid

El Ayuntamiento de Madrid ha sacado adelante este lunes, en un Pleno extraordinario celebrado en Cibeles, los presupuestos municipales de 2026. Lo ha hecho en solitario, con la mayoría absoluta del PP, permitiendo a José Luis Martínez-Almeida aprobar su séptimas cuentas desde que es alcalde en un escenario de "incertidumbre estatal".

La delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, ha sido la encargada de defender unas cuentas que, según ha expuesto, son "el reflejo de estabilidad institucional, de responsabilidad política, de transparencia de gestión y de respeto a los compromisos adquiridos con los madrileños". A su juicio, se trata de "los presupuestos que Madrid necesita".

El presupuesto de 2026 ascienderá a 6.578 millones de euros en gastos no financieros —7.724 millones si se incluye el sector público—, con un aumento del 4,8% respecto al año anterior. Según el Ayuntamiento, "cumplen la regla de gasto y arrojan un superávit de 208 millones", en un contexto en el que el Gobierno municipal prevé que la economía madrileña crezca un 2,5%. "La prosperidad sólo se consigue cuando Administración y sociedad civil trabajan de la mano", ha defendido Hidalgo.

Aprobamos los Presupuestos 2026. Madrid avanza con estabilidad. 6.578 M€ para seguir mejorando nuestra ciudad: más gasto social, récord de inversión en los barrios y una nueva bajada del IBI. Gestionamos con diálogo, bajamos impuestos y reforzamos los servicios públicos. — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) December 22, 2025

Así, Almeida ha presentado el 2026 como el año con mayor volumen inversor desde 2008, con proyectos como el soterramiento de la A-5, el Parque de Ventas o el cubrimiento del tramo final de la Castellana, que suman 279 millones. En total, las cuentas incluyen 655 proyectos para avanzar en la transformación urbana y la cohesión territorial.

"Seguiremos por la senda de las rebajas de impuestos comprometidas", ha señalado la delegada, que ha cifrado en unos 1.280 millones el ahorro fiscal acumulado para los madrileños entre 2020 y 2026. Solo en 2026, la bajada del IBI —con un tipo del 0,414— supondrá un ahorro de 31 millones, además de nuevas bonificaciones y cambios como el cálculo del ‘numerito’ según etiquetas ambientales. En paralelo, se introduce una tasa de basuras que tendrá en cuenta el número de empadronados en cada vivienda.

Hidalgo ha destacado que "los madrileños pagarán en 2026 hasta 253 millones de euros menos" que con la fiscalidad vigente en 2019 y ha defendido la solvencia municipal: deuda contenida hasta los 1.519 millones, la más baja en veinte años, y pagos a proveedores en menos de diez días.

Como era de esperar, la oposición ha votado en contra del proyecto. Por su parte, Vox ha cargado contra unas políticas "letales" para las clases medias; el PSOE ha hablado de presupuestos de "sin ideas nuevas, sin ganas; y Más Madrid los ha calificado de cuentas "para ricos". Incluso con todo ello, ninguna de las enmiendas a la totalidad ha prosperado y Almeida ha vuelto a sacar adelante, sin apoyos externos, su hoja de ruta económica.