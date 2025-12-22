Hakuna abarrota la Puerta del Sol en un concierto organizado por Ayuso al que se unió Feijóo
Hakuna Group Music tocó desde el balcón de la Real Casa de Correos villancicos y alguno de sus éxitos ante ciento de personas.
El grupo Hakuna Group Music ha tocado este lunes en el balcón de la Real Casa de Correos, como parte de la programación de Villancicos en Sol que desde el pasado 28 de noviembre y hasta el 31 de este mes se celebra en la sede del Gobierno regional.
La actuación ha llenado la céntrica Puerta del Sol en la capital.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha disfrutado desde la calle de la actuación junto al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Los villancicos interpretados por esta veintena de jóvenes católicos han sido Hoy en Belén y Del cielo, a los que se han unido los tradicionales Peces en el río y Campana sobre campana, y otras canciones de su repertorio como Huracán, Sencillamente, Un segundo y A ti te alabo.
Todos estos temas han sido coreados por los cientos de personas congregadas en la Puerta del Sol.
Las cientos de personas congregadas han disfrutado de este grupo que atrae a miles de seguidores en todo el mundo, y que comenzó su andadura musical en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013 en Río de Janeiro.
La presidenta madrileña saludó y se hizo fotos con las personas que se acercaron a la Puerta del Sol para disfrutar del concierto.
La Puerta del Sol, abarrotada durante el concierto de Hakuna.
Esta formación musical católica cuenta con ocho álbumes publicados y millones de reproducciones en las plataformas musicales, son virales en redes sociales y llenan estadios como el Movistar Arena, en Madrid.
Ayuso y Feijóo junto al público congregado en la Puerta del Sol.