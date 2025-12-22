La estación de Metro y Cercanías de Sol cierra esta tarde por el concierto navideño de Hakuna

La estación de Sol de Metro y Cercanías cerrará la tarde de este lunes coincidiendo con la actuación del grupo Hakuna Group Music desde el balcón de la Real Casa de Correos, como parte de la programación de Villancicos en Sol.

Por petición de las autoridades, la estación estará cerrada entre las 16:30 y las 19:30 horas ante la previsión de aglomeraciones.

En concreto, el concierto tendrá lugar a partir de las 18:00 horas en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol, con la interpretación de cinco de los temas más representativos de este movimiento, nacido en 2012 con un repertorio que "combina música, fe y juventud". Los madrileños que lo deseen, hasta completar aforo, podrán asistir a la interpretación en directo,

Para garantizar la seguridad, previsiblemente no se podrá entrar a la estación desde las 16:10 horas y los accesos permanecerán cerrados durante esas tres horas.

En el caso de Metro, se mantendrá la correspondencia entre las líneas de Metro (líneas 1, 2 y 3). Por su lado, los trenes de la red de Cercanías (líneas C-3 y C-4) no efectuarán parada en la estación de Sol durante ese intervalo de tres horas.