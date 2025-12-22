Lluvia de millones en Madrid: el Gordo riega La Elipa y el Segundo se queda en Barquillo

El número 79.432, agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad y dotado con 4.000.000 euros a la serie, ha repartido 64 millones de euros en el barrio de La Elipa del distrito de Ciudad Lineal de la capital.

El número se ha cantado a las 10.44 horas en el cuarto alambre de la cuarta tabla. En concreto, se han vendido dieciséis series del primer premio en la administración ubicada en el número 8 de la calle Ricardo Ortiz, cruzando el puente de Ventas.

También en Madrid se ha descorchado el champán en una administración "de toda la vida del barrio", la del número 10 de la calle Barquillo, que ha vendido íntegro el Segundo Premio, el 70.048. Han vendido un total de 247,5 millones de euros en 198 series.

A su vez, el número 60.649, agraciado con el segundo de los ocho quintos premios y dotado con 60.000 euros a la serie, ha repartido 420.000 euros en Madrid, San Lorenzo del Escorial y San Sebastián de los Reyes con siete series.

Concretamente en la capital han caído 300.000 euros en las administraciones de Carrera de San Jerónimo, 5; Bolívar, 5; el intercambiador de Moncloa; Narváez, 13 y Carmen, 22.

El número 25.412, agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios también ha repartido 3,2 millones de euros en el distrito de Puente de Vallecas de la capital. Exactamente, se han vendido 54 series en la administración número 288, ubicada en el número 21 de la calle Buendía.

Asimismo, se ha vendido una serie de este cuarto quinto premio en la administración número 501, situada en el número 11 de la calle Santa Bárbara, en el distrito Centro de Madrid.

Y otro más: el número 61.366. Otro de los ocho quintos premios ha regado el número 60 de la calle Carretera de Canillas, en el distrito de Hortaleza, con 188 series, donde ha repartido un total de 11,28 millones de euros.

Los premios del se comenzarán a abonar desde la tarde del 22 de diciembre, cuando finalicen tanto las verificaciones de los números extraídos como los procesos informáticos, como es habitual, y hasta el 23 de marzo de 2026.