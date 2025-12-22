Los madrileños se gastan casi 80 euros en la Lotería de Navidad, siete más que la media nacional

Cada madrileño ha gastado una media de 79,29 euros en comprar décimos para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad de este lunes 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, un 0,09% menos con respecto al año pasado, frente a los 72,36 euros de media a nivel nacional, según la cifra de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Dicha cantidad es una estimación pues el dato será definitivo una vez que se reciban las devoluciones de boletos no vendidos durante la campaña de este tradicional sorteo.

De este modo, los más de 79 euros de gasto por persona corresponden a las estimaciones de venta que hace LAE a la hora de enviar los boletos a las administraciones de lotería, aunque más tarde siempre hay una proporción de décimos que se quedan sin vender.

A nivel nacional, las ventas para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad han aumentado un 1,4% con respecto al año anterior, alcanzando, en su edición de 2025, una facturación total de 3.554.685.880,euros.

De este modo, el gasto medio por habitante para el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad en 2025 ha sido de 72,36 euros, ligeramente inferior a las cifras de 2024, cuando cada español gastó una media de 73 euros, pero ligeramente superior a los 71,67 euros del año anterior, según la cifra de consignación por habitante de la LAE.

Por provincias, el mayor incremento se ha registrado en Cádiz (7,21%), Huelva (5,55%), seguida de León (4,95%), Teruel (4,76%), Lugo (3,85%), (Jaen (3,53), La Rioja (3,44%), Ciudad Real /3,44%), Sevilla (3,31%), Orense (3,27%), Ávila (3,19%) y Salamanca (3,03%).