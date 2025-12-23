Así es el nuevo billete que permite viajes ilimitados en bus y bicimad por menos de 2 euros en Madrid

Desde este martes, moverse por Madrid alternando autobuses de la EMT y bicicletas eléctricas de bicimad será más barato y fácil gracias a un nuevo billete virtual que permite viajes ilimitados durante una hora y media por 1,8 euros.

La medida ha sido anunciada tras la Junta de Gobierno municipal por la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, que ha detallado que se trata de un título de transporte pensado para facilitar los desplazamientos urbanos sin depender de un único medio. Así, el nuevo billete permite "poder moverse de forma ilimitada a bordo de la red de líneas autobuses municipales y también de las bicicletas de Bicimad por una franja de tiempo de 90 minutos".

El funcionamiento es completamente digital. El título ya está disponible y "se puede activar a través de la aplicación de la EMT y de Madrid Mobility 360", según ha explicado Sanz. Según ha precisado, desde el primer uso —ya sea al validar en un autobús o al desanclar una de las bicicletas— comienzan a correr los 90 minutos.

Durante ese periodo, el usuario puede encadenar tantos trayectos como necesite, alternando entre bus y bici. En el caso de Bicimad, eso sí, hay un límite por viaje: "Debiendo ser trayectos de hasta 30 minutos en el caso de bicimad". Si el usuario quisiera hacer dos trayectos exclusivamente en bicicleta, se le cobrará la tarifa más económica de un euro.

El objetivo del nuevo billete, ha señalado Sanz, es "seguir mejorando la capacidad de nuestros modos de transporte", apoyándose en unos datos de uso que ha calificado de "históricos" tanto en la Empresa Municipal de Transportes como en el servicio de bicicletas eléctricas.

Hace cuatro años, la EMT puso en marcha el billete TransBUS, un título que permitía realizar transbordos ilimitados entre líneas municipales por 1,80 euros durante 60 minutos, con la única excepción de la línea Exprés Aeropuerto.