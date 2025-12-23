Mercamadrid pasa de economía mixta a gestión directa tras el pacto de PP, PSOE y Más Madrid

El Pleno de Cibeles aprobó este lunes el giro definitivo en el modelo de gestión del mayor mercado mayorista de alimentos de España, Mercamadrid, que dejará atrás la fórmula de economía mixta para pasar a una gestión directa. La decisión salió adelante con los votos del PP, Más Madrid y PSOE, y el rechazo de Vox.

El cambio supone poner fin a un modelo con fecha de caducidad —marcada hasta ahora en 2032— y abrir una nueva etapa sin límite temporal. Según explicó durante el debate la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, el Ayuntamiento optó por esta vía tras estudiar distintas alternativas. "Tras analizar todos los escenarios teóricos alternativos para resolver este contrato se concluyó que la más recomendable de las alternativas posibles pasa por acordar la resolución anticipada del contrato de concesión", señaló, detallando que el objetivo es transformar Mercamadrid "en una sociedad mercantil local".

El paso aprobado este lunes culmina un proceso iniciado semanas atrás por la Junta de Gobierno y respaldado políticamente en mayo, cuando el Pleno ya instó al Ejecutivo municipal a negociar con Mercasa, el socio estatal. Esa proposición desembocó en el convenio firmado el 11 de julio, en relación a la gestión de mercados mayoristas.

El acuerdo elimina la participación privada —un 0,24% del capital— mediante una reducción de capital y contempla la resolución anticipada del contrato de concesión "por mutuo acuerdo". En ese marco, se reconoce el derecho de Mercasa a una indemnización, aunque finalmente la empresa pública ha optado por mantenerse como accionista: para ello renuncia a esa compensación, abona 11,8 millones de euros al Ayuntamiento y renuncia también al cobro de los dividendos correspondientes a 2025.

El Ayuntamiento agradeció ayer el respaldo mayoritario del Pleno, destacando que el acuerdo ha sido posible "trascendiendo las posiciones ideológicas de cada uno". A su juicio, "la aprobación del cambio de modelo de gestión constituye un hito para el futuro de Mercamadrid" y permitirá arrancar "una nueva etapa a partir del 1 de enero".

Ahora, en el primer trimestre de 2026 se llevarán al Pleno las modificaciones del reglamento y de las normas de funcionamiento, y antes de que termine el primer semestre se presentará el nuevo plan estratégico.

Desde Mercasa, calificaron el pacto como un "acuerdo histórico con el Ayuntamiento de Madrid" que garantiza la continuidad de Mercamadrid dentro de la red estatal más allá de 2032. La eliminación de la limitación temporal, defienden, permite pensar en el futuro "a medio y largo plazo" y aporta "seguridad jurídica" a las empresas que operan en el recinto. Un respaldo que, según subrayan, busca incentivar inversión, actividad económica y empleo.