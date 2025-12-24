Almeida respalda a Ortega Smith tras su expulsión de la Ejecutiva de Vox: "La coherencia siempre paga"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado públicamente su respaldo al portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, tras conocerse su expulsión del Comité Ejecutivo Nacional del partido. La decisión llega después de meses de tensiones internas entre Ortega Smith y la dirección de Vox, encabezada por Santiago Abascal, en un contexto de discrepancias sobre el rumbo político de la formación.

Almeida ha calificado a Ortega Smith como "una persona consecuente y coherente con sus ideas", y ha defendido que la coherencia es un valor que debe apreciarse en cualquier persona, con independencia de su ideología o del partido al que pertenezca. El alcalde ha realizado estas declaraciones ante los medios tras felicitar las fiestas a los servicios esenciales que permanecían de guardia durante la Nochebuena.

El regidor madrileño no ha ocultado los enfrentamientos que ambos han mantenido en el pasado, pero ha insistido en que ser coherente y consecuente es algo que siempre debe valorarse, reiterando que "la coherencia siempre paga".

La salida de Ortega Smith de la Ejecutiva de Vox

La expulsión de Javier Ortega Smith del Comité Ejecutivo Nacional se produce en un momento en el que el dirigente ha ido perdiendo peso dentro de Vox, tras haber criticado en varias ocasiones el giro político del partido. Recientemente ya había sido sustituido como portavoz adjunto en el Congreso por Carlos Hernández Quero.

Según el comunicado remitido por la formación, la decisión fue aprobada este lunes, a las puertas de la Nochebuena y en pleno análisis de los resultados de las elecciones en Extremadura. Ortega Smith será sustituido en el CEN por Julia Calvet, que asumirá el cargo como vocal número 12.

Tensiones entre PP y Vox en Madrid

Las declaraciones de Almeida se producen también en un contexto de enfrentamientos entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Madrid, especialmente a raíz del debate sobre el "tasazo de basuras".

Esta medida y otras más han provocado choques políticos entre ambas formaciones, que también se han trasladado al ámbito público y a las redes sociales, evidenciando las diferencias entre ambos partidos en la gestión municipal.