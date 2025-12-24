Ayuso responde a las críticas de TVE: felicita la Navidad con un vídeo del concierto de Hakuna en la Puerta del Sol

El pasado 22 de diciembre el grupo Hakuna Group Music tocó desde el balcón de la Real Casa de Correos ante cientos de personas que abarrotaron la Puerta del Sol. Fue el plato fuerte de la programación de Villancicos en Sol que desde el pasado 28 de noviembre y hasta el 31 de este mes se celebra en la sede del Gobierno regional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, siguió el concierto desde la calle junto al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Ambos corearon, junto al resto del público entregado, los villancicos interpretados por esta veintena de jóvenes católicos. Hoy en Belén y Del cielo, a los que se unieron los tradicionales Peces en el río y Campana sobre campana, y otras canciones de su repertorio como Huracán, Sencillamente, Un segundo y A ti te alabo.

Todos estos temas fueron coreados por los cientos de personas congregadas en la Puerta del Sol de la capital, que disfrutaron de este grupo que atrae a miles de seguidores en todo el mundo, y que comenzó su andadura musical en la Jornada Mundial de la Juventud de 2013 en Río de Janeiro.

No obstante, desde TVE cargaron contra esta actuación. Los programas Mañaneros 360, de Jesús Ruiz, o Malas Lenguas, de Jesús Cintora, arremetieron contra Ayuso por contratar a este grupo católico para que cantara villancicos en Navidad. "El pop católico de Ayuso y Feijóo", tituló el primero en su cuenta de X, antes Twitter. "La líder del PP elige a Hakuna, grupo neocatólico, como cabeza de cartel de la programación navideña".

🔵El pop católico de Ayuso y Feijóo La líder del PP elige a Hakuna, grupo neocatólico, como cabeza de cartel de la programación navideña#Mañaneros23D https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/d72ucIYPOF — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) December 23, 2025

"Qué hay detrás del grupo católico de Ayuso", se pregunta también Mañaneros. "La líder del PP elige al grupo de pop católico Hakuna como cabeza de cartel de la programación navideña e invita a Feijóo a la fiesta".

🔵Qué hay detrás del grupo católico de Ayuso La líder del PP elige al grupo de pop católico 'Hakuna' como cabeza de cartel de la programación navideña e invita a Feijóo a la fiesta#Mañaneros23D https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/IR7ylXuVb3 — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) December 23, 2025

"Ayuso y Fejóo en un concierto de la banda evangelista pop Hakuna, vinculada con el Opus Dei, en la Puerta del Sol", lo calificó el programa de Cintora. Junto a ellos, activistas de izquierda se unieron a las críticas por la elección de este grupo.

🎤 Ayuso y Feijóo en un concierto de la banda "evangelista pop" Hakuna, vinculada con el Opus Dei, en la Puerta del Sol 🗳️ "Ayuso y Feijóo han visto un filón", afirma @Miquel_R , que explica más sobre este movimiento pic.twitter.com/6i9u7VHHUZ — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) December 23, 2025

Así las cosas, la presidenta madrileña ha decidido felicitar este año la Navidad con un vídeo que resume la actuación de Hakuna del pasado lunes.

Por contra, el PSOE madrileño ha incluido un peculiar christmas - en el que se puede ver impreso el actual lema del partido, Izquierda Valiente- junto con el mensaje: "Siempre alegres, siempre valientes, para alejar la maldad. ¡Felices fiestas a todos y todas!". A lo que Óscar López ha añadido: "Este seguirá siendo nuestro propósito en 2026: hacer de la Comunidad de Madrid un lugar mejor para todos y todas. ¡Felices fiestas!".

Este seguirá siendo nuestro propósito en 2026: hacer de la Comunidad de Madrid un lugar mejor para todos y todas. ¡Felices fiestas! https://t.co/au7yeB5uFU — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) December 24, 2025

Un día antes, este martes, Ayuso recibió a la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid en la Plaza de Pontejos de la capital, para felicitar las fiestas navideñas a estos profesionales y agradecerles su trabajo para garantizar la movilidad de madrileños y turistas, especialmente en estas fechas tan señaladas. "Gracias por hacer de Madrid un lugar abierto y alegre, de todos, para todos, donde nuestro servicio de taxi es parte fundamental", escribió la jefa del Ejecutivo autonómico en el sistema de comunicación de la Asociación, que se ha reproducido en todos los taxímetros y teléfonos móviles de la Gremial.

"El taxi nos lleva a reuniones, a encuentros con la familia y amigos, a museos, a lugares especiales, a casa. Gracias por estar también en Nochevieja, Año Nuevo y Reyes. En nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid y de todos los madrileños, Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo", añadió.

El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, también ha cumplido este miércoles la tradición recorriendo los principales servicios esenciales que trabajan en Nochebuena, como taxistas, bomberos, policías municipales, Samur y Samur Social, para agradecerles que sigan cuidando la ciudad "tan maravillosamente".

En su mensaje por radio a la Policía Municipal, por ejemplo, ha deseado a todo el Cuerpo una feliz Navidad y un próspero año 2026. "Estoy seguro de que nos seguiréis cuidando a todos los madrileños tan maravillosamente como lo hacéis. Muchísimas gracias, nos sentimos muy orgullosos de nuestra Policía Municipal y, sin duda, os merecéis que os pase lo mejor que pueda pasar", les ha transmitido.