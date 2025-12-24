Horario de transportes en Nochebuena y Navidad: EMT adelanta el cierre y Metro cierra a las 22.00 horas

El transporte público de la Comunidad de Madrid modifica sus horarios habituales con motivo de la celebración de Nochebuena y el día de Navidad. Metro, tranvías y autobuses ajustan sus servicios tanto en los horarios de cierre y apertura como en la oferta disponible durante estas dos jornadas festivas, según ha informado Europa Press a partir de datos oficiales.

Durante la jornada de este miércoles, 24 de diciembre, Metro de Madrid, Transportes Ferroviarios de Madrid y Metro Ligero adelantarán su cierre a las 22.00 horas, con limitación en el acceso de viajeros desde las 21.30 horas. El día de Navidad, jueves 25, el servicio comenzará más tarde de lo habitual, a las 08.00 horas.

Metro y metro ligero

En el caso del Metro Ligero Oeste, el último tren del día 24 partirá de cabecera a las 21.30 horas, mientras que el primer servicio del día 25 se iniciará a las 08.00 horas desde cada cabecera.

Por su parte, el Tranvía de Parla también adapta sus horarios. En Nochebuena, el último paso por la parada de Parla Centro será a las 21.56 horas, finalizando el recorrido en vía 1 en Polígono Industrial Ciudad de Parla y en vía 2 en Plaza de Toros. El día de Navidad, el primer servicio será a las 6.24 horas en vía 1 desde Plaza de Toros y a las 6.55 horas en vía 2 desde Polígono Industrial Ciudad de Parla.

Autobuses de la EMT

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid finalizarán el servicio diurno en Nochebuena entre las 20.30 y las 20.45 horas, en función de la línea y la cabecera. El día de Navidad, el servicio se reanudará entre las 7.15 y las 8.45 horas, con excepción de las líneas especiales y las que prestan servicio a cementerios.

El servicio nocturno de autobuses, incluidos los conocidos como ‘búhos’, también sufre modificaciones. Las líneas nocturnas N1 a N26 comenzarán su servicio a las 22.00 horas del día 24 y funcionarán hasta las 7.00 horas del día 25. Las salidas desde Moncloa se realizarán de forma escalonada a lo largo de la noche.

Las líneas N28 (Moncloa-Aravaca) y N31 (Moncloa-El Pardo) operarán desde las 22.50 horas, con servicio continuo hasta las 7.00 horas, con una frecuencia aproximada de 35 minutos. Las líneas circulares nocturnas NC1 y NC2 funcionarán de 22.00 a 4.00 horas con intervalos de 35 minutos, ampliándose la frecuencia a 70 minutos entre las 4.00 y las 6.45 horas.

Exprés Aeropuerto

La línea Exprés Aeropuerto también ajusta su operativa. El último servicio diurno del día 24 saldrá a las 20.45 horas desde Atocha y a las 20.30 horas desde la Terminal 4. El servicio nocturno comenzará a las 22.00 horas desde Cibeles y se mantendrá hasta las 7.00 horas del día de Navidad. Desde la T4, el primer servicio nocturno será a las 22.30 horas y el último a las 6.30 horas.

El día 25, el servicio diurno de la Exprés Aeropuerto se reanudará a las 7.40 horas desde ambas cabeceras.

Intercambiadores y refuerzos

Los intercambiadores de transporte de Madrid también modifican sus horarios, aunque en Moncloa, Príncipe Pío, Plaza de Castilla y Avenida de América los cambios no afectan al servicio de la EMT. En Plaza Elíptica, el cierre anticipado del día 24 no afectará a las últimas salidas, y el día de Navidad abrirá a las 8.00 horas.

Con motivo de las fiestas, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha activado un dispositivo especial de movilidad. Se refuerzan 23 líneas de la EMT hasta el 7 de enero y Metro incrementa su oferta en algunas franjas, con refuerzos de hasta el 60% en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10, además de un aumento de personal en estaciones céntricas y de alta afluencia.