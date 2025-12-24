La juez archiva la denuncia contra el delegado del Gobierno por el operativo de la Vuelta que acabó con agentes heridos

La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha inadmitido la denuncia presentada por Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, al concluir que no existe delito alguno en la gestión del dispositivo policial desplegado durante la última etapa de la Vuelta Ciclista a España, celebrada el pasado 14 de septiembre en la capital.

Tras la apertura de diligencias previas para registrar la denuncia, la magistrada Luisa María Prieto ha determinado que "no ha lugar a admitir a trámite la presente denuncia por estimar que los hechos no son constitutivos de infracción penal", según recoge el auto al que ha tenido acceso EFE.

La jueza entiende que la denuncia del autodenominado sindicato se basa, más que en hechos delictivos, en "una queja de un tercero" frente a las directrices del delegado del Gobierno respecto al desarrollo del evento deportivo. Un planteamiento que, subraya, debe canalizarse "al margen del derecho penal".

La denuncia responsabilizaba penalmente a Francisco Martín de las actuaciones policiales que, según Manos Limpias, habrían provocado lesiones a varios agentes durante las protestas contra Israel registradas ese día. En aquel dispositivo resultaron heridos leves 22 agentes y fueron identificadas 97 personas, varias de ellas con antecedentes. El delegado del Gobierno defendió entonces que la actuación policial fue "proporcional".

Sobre los presuntos desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad cometidos por imprudencia grave, la magistrada recuerda que se trata de delitos dolosos, "que no pueden cometerse de forma imprudente". En cuanto al posible delito de lesiones imprudentes, indica que no se describe ninguna conducta voluntaria que encaje en dicho tipo penal.

En aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la jueza concluye que, al no revestir los hechos apariencia de delito, procede inadmitir la denuncia y archivar las actuaciones.