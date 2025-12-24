Madrid suspende la recogida de basura en Nochebuena y la mañana de Navidad

El Ayuntamiento de Madrid ha emitido un recordatorio a los ciudadanos informando de que no se prestará servicio de recogida de residuos —ni domésticos ni de reciclaje— durante la noche del miércoles 24 de diciembre, Nochebuena, ni tampoco durante la mañana y la tarde del día 25, Navidad.

Para paliar esta interrupción, el Gobierno municipal ha detallado que el dispositivo de limpieza se verá reforzado a partir de la noche del mismo día 25 y a lo largo del 26 de diciembre, con el fin de asegurar la retirada de los residuos generados durante los festejos.

Desde el Consistorio apelan a la responsabilidad ciudadana y han solicitado la colaboración de vecinos y comunidades de propietarios para que no depositen bolsas ni saquen los cubos a la vía pública durante los horarios en los que el servicio permanecerá inactivo.

Esta situación se repetirá la semana siguiente: no habrá recogida la noche del miércoles 31 de diciembre ni durante la jornada diurna del 1 de enero. La actividad ordinaria se retomará con normalidad la noche de Año Nuevo y el jueves 2 de enero.

La capital cuenta con un dispositivo extraordinario de limpieza activo desde el fin de semana del Black Friday. Para la campaña 2025-2026, los servicios se han incrementado en todas las fracciones respecto al año anterior, destacando un aumento del 30% en la retirada de vidrio.

Por su parte, la recogida de papel-cartón comercial crece un 25%. El Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha agradecido el esfuerzo de los operarios que permiten mantener la imagen de la ciudad pese al incremento de residuos.

Asimismo, se han diseñado operativos específicos para eventos de gran afluencia como la San Silvestre o las campanadas. La cabalgata de Reyes contará con 162 efectivos y 67 medios mecánicos, incluyendo camiones compactadores y barredoras.