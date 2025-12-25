El '012 Reyes Magos' permitirá a los niños de Madrid hablar por vídeollamada con Melchor, Gaspar y Baltasar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, visitó este lunes la tercera edición del servicio 012 Reyes Magos, una iniciativa que permitirá a los niños conversar por videollamada con Melchor, Gaspar y Baltasar durante las fiestas navideñas. El programa comenzará este viernes y se desarrollará hasta el próximo 5 de enero, dentro de las actividades de Navidad en Sol.

El servicio, patrocinado por Metro de Madrid, ofrece la posibilidad de reservar desde hoy una cita previa a través de la página web habilitada para ello. Los participantes podrán elegir día y hora para mantener una conversación de alrededor de cinco minutos con los Reyes Magos de Oriente.

Citas previas y horarios del servicio

El 012 Reyes Magos estará operativo todos los días en horario de 12:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 20:00, con dos excepciones. El 1 de enero el servicio permanecerá cerrado, mientras que el 5 de enero finalizará a las 15:00 horas. La previsión de la Comunidad de Madrid es superar las 600 videollamadas diarias durante el periodo de funcionamiento.

La iniciativa está dirigida a facilitar el contacto directo de los niños con los Reyes Magos en un formato digital, permitiendo que puedan trasladar sus deseos y peticiones de forma personalizada desde cualquier punto.

Pantalla digital sin cita previa en el centro de Madrid

Como principal novedad de esta edición, los niños también podrán acercarse presencialmente a la Oficina de Registro de la Comunidad de Madrid, situada en la capital, para hablar con su Rey Mago favorito a través de una pantalla digital, sin necesidad de reserva previa.

Díaz Ayuso visita el servicio 012 Reyes Magos.

Este punto de atención funcionará en el mismo horario general, de 12:00 a 15:00 y de 16:00 a 20:00 horas, aunque el 31 de diciembre y el 5 de enero cerrará antes, a las 18:00 y 15:00 horas, respectivamente. El 1 de enero no estará operativo.

Programación familiar de Navidad en Sol

El servicio 012 Reyes Magos se integra en la programación gratuita para todos los públicos de Navidad en Sol, organizada por el Gobierno regional. Entre las propuestas destacadas se encuentra el Bosque de los Deseos, instalado este año en la Plaza de Pontejos, así como la Casita Solidaria, ubicada en el mismo espacio, que expone hasta el 4 de enero artículos elaborados artesanalmente por entidades de carácter social.

La Real Casa de Correos acoge también su tradicional Belén, que en esta edición recrea la Huida a Egipto, junto al Nacimiento clásico, todo ello bajo un cielo formado por 60.000 bombillas led. En este mismo enclave se celebran desde el pasado 28 de noviembre los Villancicos en Sol, con más de 300 actuaciones a cargo de más de 250 corales y agrupaciones procedentes de distintos puntos de la región.

Experiencias y actividades navideñas en la región

Dentro de las novedades de este año figura la experiencia inmersiva El Canal de la Navidad, organizada por el Canal de Isabel II, con el objetivo de concienciar sobre la importancia del agua y su uso responsable. A esta propuesta se suma el Tren de la Navidad de Metro de Madrid, que circula por la línea 3 todos los fines de semana y festivos hasta el 6 de enero, con convoyes iluminados y decorados con animación navideña.

Estas actividades forman parte del conjunto de iniciativas impulsadas por la Comunidad de Madrid para celebrar las fiestas navideñas en el centro de la capital y en el conjunto de la región.