La Comunidad de Madrid abre 105 colegios públicos en Navidad para que las familias puedan conciliar

La Comunidad de Madrid ofrece actividades a los alumnos en 105 colegios públicos de 65 municipios durante las vacaciones de Navidad, para facilitar la conciliación de las familias con opciones formativas y recreativas de los escolares en días no lectivos.

Así lo ha subrayado este viernes el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, en su visita al centro de Educación Infantil y Primaria León Felipe de Arganda del Rey, donde ha comprobado el funcionamiento de algunos de los talleres deportivos, musicales o de hábitos saludables que están realizando estos días.

La iniciativa forma parte del programa de ayudas del Gobierno regional que comenzó el curso 2024/25 para financiar la apertura de centros educativos en los días no lectivos del comienzo del curso y en los periodos vacacionales de Navidad y Semana Santa. Sus principales objetivos son contribuir a la formación integral de los menores y dar opciones de conciliación de la vida personal y laboral a las familias.

Para ello, el Ejecutivo madrileño colabora con los ayuntamientos, por ser ellos los titulares de los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria (CEIP), los de Infantil, Primaria y Secundaria (CEIPSO) y los Rurales Agrupados (CRA) en los que se desarrollan las actividades, siendo los propios consistorios los que deciden solicitarlas y se encargan de su organización.

Por su parte, la Comunidad de Madrid incluye la oferta de actividades extraescolares durante los días lectivos. En este caso, se desarrollan sesiones de apoyo, estudio dirigido y de refuerzo, idiomas, deportes o tareas artísticas de todo tipo. A estos programas se ha sumado este curso Patios abiertos, una medida pionera de la Comunidad de Madrid para permitir la apertura de los patios y bibliotecas escolares en horario vespertino, una vez terminada la jornada lectiva, para que los escolares de esa localidad o distrito puedan utilizarlos para jugar, leer y pasar unas horas en un entorno protegido.