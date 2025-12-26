Madrid estrena 'Conectando Navidades' para evitar la soledad de las personas mayores

La Comunidad de Madrid ha estrenado el programa Conectando Navidades para evitar la soledad de las personas mayores, que puedan pasar estas fiestas en compañía y disfrutar de diferentes actividades en estas fechas tan especiales. Así lo ha anunciado este viernes la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, en el desayuno que ha compartido con los usuarios de la Residencia Casa Verde de Navalcarnero.

"Queremos que todos los mayores vivan el espíritu de la Navidad, se sientan queridos y acompañados, tanto si viven en sus hogares como en residencias, especialmente aquellos que, por diversos motivos, no van a estar junto a sus familiares o amigos", ha explicado.

Y es que en la Comunidad de Madrid residen más de 276.400 personas mayores solas en su domicilio, cerca del 25% del total de las que tienen 65 años o más.

Esta iniciativa, que se desarrolla en colaboración con Cruz Roja, contará con un total de 360 participantes y se celebrará durante tres jornadas, 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, en ocho municipios de la región: Buitrago del Lozoya, Arganda del Rey, Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, Torremocha de Jarama, Majadahonda, Torrejón de Ardoz y Getafe.

Las personas mayores de 65 años podrán disfrutar de numerosas actividades como una chocolatada con roscón de Reyes, karaoke con villancicos, bingo musical, mural de los deseos, photocall navideño o comida especial de Nochebuena y fin de año, entre otras.

A su vez, la Red de Atención a Mayores en Soledad ha programado un calendario propio que incluye la elaboración de adornos, belenes y tarjetas, menús especiales en las principales fechas festivas, actuaciones musicales, cine, fiestas de preuvas y visitas a belenes o al alumbrado navideño de distintas localidades.

Además de esta iniciativa, la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia ha organizado propuestas en el marco de los programas de dinamización en residencias y centros de día y para la prevención de la soledad.