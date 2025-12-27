El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida será recibido en una audiencia privada con el papa León XIV durante su visita a Roma.

Será este domingo cuando Almeida mantendrá una audiencia privada con León XIV aprovechando su viaje de carácter personal a Roma este fin de semana.

Martínez-Almeida entregará al Pontífice una talla en plata de la Virgen de La Almudena. El encuentro tendrá lugar el domingo a las 12:30 horas en el Palacio Apostólico de Ciudad del Vaticano.

Será la segunda vez que el regidor madrileño es recibido por un papa: el primer edil madrileño mantuvo una audiencia con Francisco el 18 de marzo de 2023.