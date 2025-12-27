Ana Redondo, la ministra de guardia en Navidad contra Ayuso: "Usa a los más vulnerables para dañar Madrid"

No hay respiro ni en Navidad. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha acusado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "traicionar" a las mujeres víctimas de maltrato por no ejecutar correctamente, dice, los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Redondo fue una de las ministras más cuestionadas cuando los casos de acoso sexual en el seno del PSOE comenzaron a aflorar. Y es que la de Igualdad dijo estar "muy orgullosa" de la reacción de su partido a estas denuncias. "Ha sido ejemplar", afirmó.

En un vídeocomunicado remitido este viernes por Igualdad, la ministra hace un reconocimiento "a la inmensa mayoría" de las comunidades autónomas porque sí ejecutan de forma satisfactoria lo fondos del pacto y realizan una labor de seguimiento de las políticas públicas de igualdad.

Sin embargo, ha mostrado su preocupación porque "Madrid no cumple", sino que "incumple y desobedece sistemáticamente la ley", lo que para la ministra supone una "traición" a las mujeres madrileñas, "que pasan a ser mujeres de segunda y de tercera".

Según ha denunciado, en este momento Madrid "no justifica" los recursos del pacto de Estado de 2024 y advierte de que "eso puede hacer que pierda nada más y nada menos que 17.085.000 de euros este año 2025".

Una situación que para la ministra es una traición a toda la sociedad madrileña ya que se quedan sin recursos para una política pública de igualdad "que avance entre todos y todas hacia una mayor democracia".

"Por lo tanto, (estamos) muy preocupadas por la situación de Madrid. Creo que hay que decirle claramente a Ayuso que está traicionando la voluntad popular, que está traicionando a las mujeres y a la sociedad madrileña", concluye Redondo.

Un extremo que ha sido negado de plano por la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Ejecutivo autonómico, Ana Dávila. "Madrid siempre ha justificado la financiación del pacto de Estado de la misma forma", ha asegurado al tiempo que ha acusado a Sánchez de volver a "poner en riesgo a las mujeres víctimas de violencia ".

Para Dávila, "Sánchez quiere dañar a Madrid y lo hace, una vez más, usando a los vulnerables. Su gobierno no tiene dignidad. Su bajeza moral no se cura ni en Navidad".