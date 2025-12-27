Un sindicato policial estalla contra la Delegación del Gobierno en Madrid por las noches de puñaladas en la capital

La Confederación Española de Policía (CEP), uno de los sindicatos con representación en el Consejo de la Policía Nacional, ha alertado del aumento de violencia con armas blancas que se está produciendo en Madrid, lo que según han denunciado está poniendo en riesgo tanto a los propios ciudadanos de la región como a los agentes de la Policía Nacional que deben mantener el orden en las calles.

El último ejemplo de esta tendencia han sido los cuatro incidentes en tan solo 48 horas –incluyendo Nochebuena–, entre ellos la muerte de tres personas, dos en Madrid y otra en Leganés, y la detención de un hombre que amenazaba a su madre con dos cuchillos en el distrito Carabanchel. La CEP ha advertido de que esta violencia se ha convertido en un fenómeno creciente, con heridos y muertos continuos.

Los datos oficiales confirman la alerta de la CEP. En 2024 se registraron 4.251 sanciones administrativas por portar o usar armas prohibidas, un récord en ocho años y un 60,8 por ciento más que en 2017, representando el 14,1 por ciento de las infracciones de este tipo en toda España. Además, hasta septiembre de 2025, los delitos de lesiones y reyertas aumentaron un 9,9 por ciento en la Comunidad de Madrid y un 16,1 por ciento en la capital, superando la media nacional de aumento del 7,5 por ciento.

"Estamos ante un reto en plena expansión que exige mucha más implicación de la Delegación del Gobierno y la Jefatura Superior", han afirmado desde la Confederación Española de Policía. Es por ello que han reclamado más efectivos y medios para las unidades más implicadas, como los GAC, GOR, UPR y UIP, así como coordinación con las policías locales para frenar la delincuencia violenta y proteger tanto a ciudadanos como a profesionales.

El sindicato también ha exigido reformas legales para endurecer las sanciones. Ha propuesto aumentar la cuantía de las multas, implantar un sistema progresivo frente a la reincidencia, controlar la venta de armas blancas, especialmente online, y reformar el Código Penal. "Se debe avanzar hacia mejoras normativas que contemplen órdenes de alejamiento de armas blancas, que en caso de incumplimiento generen responsabilidades penales severas", han explicado.

Finalmente, desde el sindicato ha recordado que la violencia con cuchillos no es un fenómeno coyuntural, sino estructural desde el final de la pandemia. La CEP ha insistido en que "es urgente atajar esta lacra con contundencia, dado el grave riesgo que supone para la vida e integridad física de madrileños y policías", y ha reclamado un compromiso institucional "inequívoco" y "medidas inmediatas" para revertir la tendencia.