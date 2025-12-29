Menú

La Comunidad de Madrid activa la alerta de alto riesgo por frío hasta el 1 de enero

La Dirección General de Salud Pública alerta sobre bajas temperaturas y recomienda precaución ante heladas y enfermedades respiratorias.

Alto el riesgo por ola de frío hasta el 1 de enero. | Europa Press

La Comunidad de Madrid ha elevado a alto el riesgo por ola de frío hasta el 1 de enero, con temperaturas mínimas que descenderán por debajo de cero grados, según ha informado la Dirección General de Salud Pública.

Tras registrar esta madrugada una mínima de 6,3 grados centígrados, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que este martes el termómetro baje hasta 0,4 grados bajo cero, el miércoles a 1 bajo cero y el jueves a 1,1 grados bajo cero. Estos datos se obtienen de la media de los observatorios de Barajas, Cuatro Vientos, Getafe y Retiro.

Recomendaciones para la población vulnerable

Salud Pública recuerda que el frío agrava enfermedades cardíacas y respiratorias y favorece resfriados, infecciones bronquiales y gripe. Las personas más afectadas son los mayores, quienes tienen dolencias crónicas, bebés y personas sin hogar o con privaciones económicas.

Entre las medidas recomendadas se incluyen mantener calefacción encendida, cerrar puertas y ventanas, permitir la entrada de luz solar y tener cuidado con estufas de leña o gas para evitar incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono.

Se aconseja abrigarse con varias capas, asegurarse de disponer de alimentos y medicamentos, y mantenerse activo para contrarrestar el frío. Además, se debe evitar el alcohol, que inicialmente da sensación de calor pero puede provocar hipotermia, y extremar la precaución ante heladas para prevenir caídas.

