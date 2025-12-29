La Fundación Jiménez Díaz y La Paz vuelven a situarse a la cabeza de los hospitales de España

El Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) ha publicado una nueva edición de su Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH), en el que el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se sitúa a la cabeza por décimo año consecutivo, seguido del Hospital Universitario La Paz -segundo puesto-; el Gregorio Marañón -cuarta posición- y el Clínico San Carlos -quinto lugar-.

La Fundación Jiménez Díaz vuelve a ocupar el primer lugar del IEH 2025, alcanzando una década completa como el mejor hospital de España por su "estabilidad sostenible en calidad asistencial, innovación científica, gestión sanitaria avanzada y orientación estratégica de largo plazo", según ha informado la entidad en un comunicado.

"Diez años consecutivos como mejor hospital de España demuestran que la excelencia no es solo una cuestión de resultados clínicos o reputación, sino de consistencia y visión estratégica. La Fundación Jiménez Díaz ha sabido evolucionar desde un modelo asistencial al de salud inteligente, integrando investigación, digitalización, gestión eficiente y humanización de los cuidados", ha defendido el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás.

Este modelo ha permitido que la Jiménez Díaz se posicione como "referente" en telemedicina, hospital digital, medicina personalizada, automatización diagnóstica, atención al paciente crónico, inteligencia artificial para gestión y predicción de demanda, y nuevas formas de experiencia hospitalaria "adaptada a la realidad del paciente del siglo XXI".

Durante la última década, el IEH se ha convertido en "una herramienta de referencia para los profesionales sanitarios, los gestores y la comunidad científica, al ofrecer una visión comparativa e independiente sobre la evolución de los modelos hospitalarios".

Según ha detallado la ICGEA, cada edición ha permitido observar cómo el sistema sanitario español avanza hacia un enfoque más centrado en el paciente, más digital, más eficiente y con mayor capacidad para integrar investigación, sostenibilidad, gestión y atención humanizada.

El ranking se basa en 2.300 encuestas a profesionales sanitarios y directivos del sector, integrando criterios como calidad asistencial, reputación médica, innovación tecnológica, eficiencia en la gestión, experiencia del paciente, digitalización, sostenibilidad del sistema y capacidad para atraer talento.

La Paz, el Gregorio Marañón y El Clínico

Por décimo año consecutivo, los hospitales madrileños mantienen un protagonismo en el ranking, con cinco centros entre los diez primeros, una situación que demuestra "la consolidación de su ecosistema sanitario, donde la combinación entre especialización, recursos, talento médico y capacidad de gestión genera un marco propicio para la excelencia".

Este año, la Fundación Jiménez Díaz y La Paz permanecen como los dos mejores hospitales de España, mientras que el Hospital Universitario Gregorio Marañón se sitúa en cuarta posición y el Hospital Universitario Clínico San Carlos se consolida en el quinto puesto. El Hospital Universitario Quirónsalud Madrid se coloca en el octavo puesto.

"Madrid representa un modelo sanitario en el que interactúan centros públicos y privados que han sabido evolucionar hacia estructuras inteligentes, sostenibles, digitales y centradas en el paciente. La excelencia no está hoy vinculada únicamente al tamaño o la titularidad, sino a la capacidad de transformar la organización en valor real para el paciente", ha subrayado Sánchez Lambás.