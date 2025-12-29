Las cifras de la semana del Black Friday en Madrid: gasto de 685 millones con tarjeta

El Área de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid ha hecho público el informe del gasto generado en la ciudad durante la semana del Black Friday de 2025, celebrada del 24 al 30 de noviembre.

Durante este período, la capital registró un gasto total estimado de 685,3 millones de euros, 93,5 millones más que una semana estándar y un 57 % más de gasto que el efectuado durante el Black Friday de 2024, que alcanzó los 437 millones. Así lo reflejan los datos ofrecidos por la empresa de soluciones informáticas Geoblink a partir de transacciones realizadas en TPV de entidades bancarias españolas.

Dentro de la semana del 24 de noviembre, el aumento del gasto fue muy marcado el viernes, pasando de los 100 millones de euros registrados el mismo día de la semana anterior a 129,7 millones de euros del viernes 28. El sábado 29, el gasto se elevó a 124 millones de euros, frente a los 101,1 alcanzados siete días antes, mientras que los demás días de la semana registraron incrementos más moderados.

En términos de Valor Añadido Bruto (VAB), la semana del Black Friday 2025 ha supuesto un incremento de gasto total de 116,3 millones de euros. De este importe, el incremento de gasto directo generado ascendió a 58,2 millones de euros sobre el VAB, los gastos indirectos fueron de 16,7 millones y 41,4 millones de gastos inducidos.

En qué se gastó más

Las categorías con mayor peso en el total del gasto fueron, como es habitual durante el resto del año, las de alimentación (25,3 %), restauración (21,1 %) y moda, calzado y complementos (9 %), alcanzando entre las tres el 55,4 % del gasto total.

En comparación con la semana anterior, durante el Black Friday se observó un alto incremento del gasto en grandes almacenes (84,1 %), electrónica y fotografía (40,5 %), ocio, espectáculos y cultura (39,1 %), deportes y juguetería (36,9 %), moda, calzado y complementos (34,1 %) y cuidado personal (28,6 %).

Quién gastó más

El peso del gasto de los residentes en el municipio de Madrid sobre el gasto total efectuado en la ciudad fue del 63,3 %. Las compras de los habitantes del resto de la Comunidad de Madrid supusieron un 15,1 % del gasto total, mientras que los demás visitantes nacionales y los extranjeros aportaron un 16,4 % y un 5,1 %, respectivamente, al gasto total realizado en la capital durante el Black Friday.

Con respecto a la semana anterior, el incremento del gasto de los distintos colectivos se situó cerca de la media (15,8 %), excepto el de turistas extranjeros que creció un 6,6 %.

Valor del tique medio de 24,8 euros

La cantidad media que gasta cada persona por compra o transacción se situó en los 24,8 euros, con un incremento del 8,8 % con respecto a la semana anterior. Dentro de la semana del Black Friday, destacan por gasto el viernes, día en el que el tique medio alcanzó los 26,7 euros, y el sábado, en el que el valor se situó en los 27,5 euros.

Con respecto a la semana anterior, el tique medio creció notablemente en libros, discos y papelería (17 %), en electrónica y fotografía (15,7 %) y en deportes y juguetería (13,6 %), mientras que descendió en moda, calzado y complementos (-1,5 %). El incremento del valor con respecto a la semana anterior fue algo superior a la media (8,8 %) en todas las categorías, excepto en la de turismo extranjero, que se situó en un 2 %.

El valor del tique medio con tarjeta de los visitantes extranjeros superó la media, llegando hasta los 33,6 euros por persona y transacción, frente a los 20,1 euros de los visitantes nacionales.

Zonas con mayor volumen de gasto

Las áreas más comerciales de los distritos de Centro y Salamanca son las que registraron un mayor porcentaje dentro del gasto total del municipio durante la semana del Black Friday, destacando por este orden la zona de Gran Vía y Puerta del Sol y la zona sur de la milla de oro, con 8 % y 6,7 % respectivamente.

En cuanto al tique medio según códigos postales, los mayores valores se localizaron también en la almendra central y en distritos postales periféricos con centros comerciales.