Ayuso consolida a Madrid como "polo de excelencia hospitalaria por especialidades" en el IEH 2025

La Comunidad de Madrid, que gobierna Isabel Díaz Ayuso, aparece reconocida en el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025 como uno de los "grandes polos de excelencia asistencial" sanitaria de España, con centros hospitalarios que repiten liderazgo y aparecen destacados como "referentes nacionales" en diferentes áreas médicas.

El Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH) 2025 dio a conocer este martes el mapa de la sanidad de referencia en España, con un análisis del desempeño de los mejores hospitales del país en distintas especialidades clave: Aparato Digestivo, Cardiología, Cirugía General, Dermatología, Ginecología y Obstetricia, Neumología, Neurología, Oncología Médica, Pediatría, Psiquiatría, Reumatología, Traumatología y Cirugía Ortopédica, Urgencias y Urología.

El IEH, elaborado anualmente por el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA) y que este año celebra su décima edición, vuelve a situar a los hospitales de la Comunidad de Madrid y Barcelona como los "grandes polos de excelencia asistencial", con centros que repiten liderazgo y otros que escalan posiciones. De este modo, se consolidan como referentes nacionales en áreas médico-quirúrgicas determinantes que permiten obtener una radiografía más completa y ajustada a la realidad asistencial del sistema sanitario español.

"La lista refleja una fuerte presencia de hospitales públicos de alta complejidad, junto con grandes centros privados que destacan por su alta especialización, cualificación y sobresalientes resultados clínicos. El índice evidencia así un sistema sanitario diverso y altamente competitivo, donde la excelencia se construye a partir de la combinación de experiencia clínica, capacidad investigadora, innovación y calidad asistencial, y donde la evaluación comparativa se consolida como una herramienta clave para medir y visibilizar el valor real de los hospitales españoles", dijo el vicepresidente ejecutivo del ICGEA, Jesús Sánchez Lambás.

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz se posiciona como uno de los grandes protagonistas del IEH 2025, al liderar especialidades como Ginecología, Cirugía General, Neumología, Neurología, Oncología Médica y Urgencias. Le siguen hospitales históricos del sistema sanitario español como el Hospital Universitario La Paz, a la cabeza en Traumatología y Cirugía Ortopédica, así como en Reumatología; el Hospital Universitario Gregorio Marañón en Psiquiatría; o el Hospital Universitario Vall d’Hebron, que de nuevo lidera Aparato Digestivo.

Asimismo, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid encabeza Cardiología; el Hospital Clínic de Barcelona lidera en Dermatología; Pediatría vuelve a situar al Hospital Universitario del Niño de Jesús en lo más alto del top3 de esta especialidad; y, también, destaca el Centro Médico Teknon al frente de Urología.

El IEH se desglosa en tres ejes. El primero de ellos es el IEH General, que refleja cuáles son los 10 mejores hospitales de toda la geografía española, que en su décima edición ha reafirmado el liderazgo del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz como primero de la lista nacional. El segundo es el IEH Autonómico, que da a conocer los cinco mejores de cada Comunidad Autónoma, y que en esta edición ha vuelto a demostrar la fortaleza de la infraestructura hospitalaria de la Comunidad de Madrid, con 5 centros entre los diez mejores de España; seguida de Cataluña, con 4 hospitales, y Andalucía, con 1.

El tercer eje corresponde al IEH Especialidades, que reconoce a los tres mejores hospitales en 14 especialidades, tras la incorporación en esta edición de dos nuevas disciplinas, como Urgencias y Cirugía General.

Excelencia sanitaria de Madrid

Por décimo año consecutivo, los hospitales madrileños mantienen un protagonismo en el ranking, con cinco centros entre los diez primeros, con lo que consolida su ecosistema sanitario, donde la combinación entre especialización, recursos, talento médico y capacidad de gestión genera un marco propicio para la excelencia.

Este año, la Fundación Jiménez Díaz (1º) y La Paz (2º) permanecen como los dos mejores hospitales de España, mientras que el Hospital Universitario Gregorio Marañón se sitúa en cuarta posición y el Hospital Universitario Clínico San Carlos se consolida en el quinto puesto. Completa la presencia madrileña en el top 10 del ranking el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (8º).

"Madrid representa un modelo sanitario en el que interactúan centros públicos y privados que han sabido evolucionar hacia estructuras inteligentes, sostenibles, digitales y centradas en el paciente. La excelencia no está hoy vinculada únicamente al tamaño o la titularidad, sino a la capacidad de transformar la organización en valor real para el paciente," señaló Jesús Sánchez Lambás.

Cataluña mantiene su presencia en el top 10 con cuatro hospitales. Destaca como novedad el tercer puesto del Hospital Universitari Vall d’Hebrón, su mejor posición en la serie histórica en el IEH y la entrada en el top 10 del Hospital Universitari Sagrat Cor, que se incorpora este año a la clasificación en décima posición. Junto a ellos, el Hospital Clinic de Barcelona (6º) y el Hospital Quirónsalud Barcelona (7º).

Una de las grandes novedades de esta edición es la entrada del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba (10º), que irrumpe por primera vez en el top 10. El centro cordobés destaca en áreas como medicina de trasplantes, investigación biomédica, experiencia del paciente, medicina maternoinfantil y atención multidisciplinar, consolidándose como un hospital de referencia en el sur de España. Esta incorporación representa un cambio significativo, ya que Andalucía vuelve a tener representación en el top 10 del IEH después de cinco ediciones, dominado por Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana desde 2018.

Con todo ello, Sánchez Lambás concluyó que "España cuenta con uno de los sistemas hospitalarios más robustos y sólidos de Europa, capaz de combinar excelencia clínica, investigación médica avanzada y una atención orientada cada vez más al paciente".

"Nuestros hospitales no solo destacan por su calidad, sino por su capacidad de adaptación a escenarios complejos como el envejecimiento de la población, la cronificación de los pacientes, la sostenibilidad del sistema, la digitalización o la integración de nuevas tecnologías sanitarias. El verdadero reto ahora no es solo mantener esa calidad, sino garantizar que la innovación, la eficiencia y la humanización de la atención lleguen realmente a los pacientes y se conviertan en valor tangible para la sociedad, anticipando las tendencias", dijo.