Edurne y un 'Dream Team' de DJ amenizarán las uvas y preuvas en la Puerta del Sol

Las preuvas de Sol de este martes serán amenizadas por el 'Dream Team' formado por los DJ Quique Tejada y Toni Peret y las uvas el 31, por Edurne, conciertos promovidos por la emisora de radio Kiss FM.

Los dos conciertos cuentan con la autorización del Ayuntamiento de Madrid, confirmó este lunes la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, la última del año.

La también delegada de Seguridad y Emergencias desveló que el dispositivo de Nochevieja es el que se viene empleando desde hace años, que incluye el vaciado de la plaza y el posterior acceso mediante filtros, con los que la Policía asegura que no entren objetos que puedan resultar peligrosos.

El aforo de la Puerta del Sol para Nochevieja es de 15.000, algo menor que el año pasado. Sanz espera que todo se desarrolle "con plena normalidad". Recomienda ir en transporte público y hacerlo con tiempo suficiente.