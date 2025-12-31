El Ayuntamiento reforzará la limpieza en Madrid tras el parón por Nochevieja y Año Nuevo

El Ayuntamiento de Madrid recuerda a los ciudadanos que el servicio de recogida de residuos no funcionará durante la noche del miércoles 31 de diciembre ni a lo largo del jueves 1 de enero, tanto en horario de mañana como de tarde. Las labores de recogida se retomarán y reforzarán a partir de la noche del día 1 y el 2 de enero con el fin de absorber el volumen de residuos generado durante las celebraciones de Año Nuevo.

Para facilitar el trabajo de los equipos de limpieza, el Ayuntamiento solicita la colaboración ciudadana y recuerda a vecinos y comerciantes que no deben depositar residuos ni sacar los cubos de las comunidades a la vía pública durante estos dos días.

Este dispositivo especial forma parte del refuerzo del servicio de limpieza activado desde mediados de diciembre con motivo de las fiestas navideñas, un periodo en el que se incrementa notablemente la generación de residuos, especialmente de vidrio, papel, cartón y envases. El objetivo es garantizar el adecuado estado de limpieza de las calles y espacios públicos tanto para los madrileños como para quienes visitan la ciudad durante estas fechas.

Así, con motivo de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un amplio dispositivo extraordinario de recogida de residuos. Este refuerzo comenzó el fin de semana del Black Friday y se encuentra plenamente operativo desde la segunda semana de diciembre.

Durante la campaña navideña 2025-2026, los servicios de recogida se han incrementado en todas las fracciones respecto al año anterior. Destaca, especialmente, la retirada de vidrio tanto en contenedores como en el ámbito comercial, que aumenta un 30 %. La recogida de papel-cartón comercial se incrementa un 25 %, mientras que la de papel-cartón en contenedores crece un 15 %. Además, los servicios ordinarios pasan de 96 a 103, lo que supone un aumento del 7 % respecto a la campaña 2024-2025.

Para eventos de gran afluencia como las campanadas de fin de año y la San Silvestre Vallecana, se desplegarán dispositivos especiales de limpieza. La cabalgata de Reyes contará a lo largo de su recorrido con 162 efectivos humanos, entre conductores y operarios, y 67 medios mecánicos, incluyendo barredoras, baldeadoras y camiones compactadores.