El Gobierno de Ayuso alerta del repunte de agresiones con armas blancas y pide a Francisco Martín más presencia policial

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha advertido del repunte de agresiones registrado en la región, y también en la ciudad de Madrid, en los últimos días desde Nochevieja, con varios sucesos graves relacionados con el uso de armas blancas, y ha reclamado a la Delegación del Gobierno que preste "más atención" a este asunto.

Así lo ha señalado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, quien en declaraciones a la prensa ha animado a la Delegación del Gobierno a actuar con mayor "atención" para evitar que se deteriore la percepción de seguridad.

Novillo ha lamentado que en los últimos días se han producido varios sucesos relacionados con el uso de armas blancas, incluso asesinatos que, dice, "hacía mucho tiempo" que no se vivían en la ciudad. Así, ha subrayado la necesidad de poner el foco en la venta, distribución y regulación de este tipo de armas, y reforzar la presencia policial en las calles durante días señalados.

Desde la Comunidad han insistido en que Madrid sigue siendo "una de las ciudades más seguras de Europa", gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero han advertido de que es necesario mantener la vigilancia para no perder los buenos índices de seguridad alcanzados en los últimos años.

En este sentido, han reclamado una actuación "muy atenta" sobre este tipo de agresiones y reyertas para prevenir nuevos incidentes y evitar que se consolide este repunte de violencia registrado en el arranque del año.

Estas declaraciones de Novillo se producen después de que en los últimos días se hayan producido varios altercados violentos, algunos con armas blancas de por medio. De hecho, uno de ellos ocurrido en el distrito madrileño de Villaverde ha acabado con la muerte de una de las víctimas.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha pronunciado también al respecto de lo ocurrido en los últimos días, y ha reconocido que la primera jornada del año ha sido "verdaderamente trágica", pues también se suma la muerte de tres personas en un incendio declarado en una vivienda en Carabanchel.