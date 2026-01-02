Los autobuses de la EMT y bicimad serán gratuitos en Madrid varios días

Los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid (EMT Madrid), a excepción de la línea Exprés Aeropuerto, serán gratuitos durante 48 horas los próximos 8 y 9 de enero, coincidiendo con la vuelta a las aulas tras las vacaciones de Navidad, según ha informado el Ayuntamiento de Madrid.

El servicio gratuito estará operativo desde las 00:00 horas del jueves 8 hasta las 23:59 horas del viernes 9 de enero. Como en anteriores ocasiones, los usuarios deberán validar su título de transporte al acceder al autobús y, en caso de no disponer de él, el personal de conducción facilitará un billete sencillo sin coste.

Desde el Ayuntamiento subrayan que esta iniciativa permite facilitar los desplazamientos en jornadas de especial demanda, como los regresos a la actividad lectiva o laboral, con el objetivo de favorecer el uso del transporte público frente al vehículo privado.

Además, nuevamente, el servicio de bicicleta pública eléctrica bicimad también será gratuito durante los días 8 y 9 de enero para todos los viajes de hasta 30 minutos.

El sistema cuenta actualmente con 634 estaciones y 7.782 bicicletas distribuidas en los 21 distritos de Madrid. Según los datos municipales, bicimad ha superado los 13,63 millones de usos acumulados en 2025.