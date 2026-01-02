Menú

Tres muertos en el incendio de una vivienda en el barrio madrileño de Carabanchel

Dos de las víctimas perecieron por inhalación de humo y una tercera por quemaduras. Los bomberos rescataron a dos vecinos de los áticos.

Incendio en una vivienda en Carabanchel. | Imagen de vídeo

Tres personas han muerto este viernes en un trágico suceso ocurrido en la calle Moreno. Los bomberos encontraron grandes dificultades para acceder al foco de las llamas, situado en la tercera planta, debido a la presencia de una puerta acorazada que tuvieron que forzar.

Según ha explicado el jefe de guardia de Samur-Protección Civil, Fernando Martínez Cámara, dos de los fallecidos murieron por inhalación de humo, mientras que la tercera víctima presentaba quemaduras incompatibles con la vida.

Los efectivos confirmaron que el fuego se comportó de manera "muy virulenta", generando altísimas temperaturas. El humo afectó a los pisos superiores, donde se logró rescatar a dos vecinos, quedando el inmueble siniestrado totalmente inutilizado.

