Tres muertos en el incendio de una vivienda en el barrio madrileño de Carabanchel

Tres personas han muerto este viernes en un trágico suceso ocurrido en la calle Moreno. Los bomberos encontraron grandes dificultades para acceder al foco de las llamas, situado en la tercera planta, debido a la presencia de una puerta acorazada que tuvieron que forzar.

Según ha explicado el jefe de guardia de Samur-Protección Civil, Fernando Martínez Cámara, dos de los fallecidos murieron por inhalación de humo, mientras que la tercera víctima presentaba quemaduras incompatibles con la vida.

Incendio en vivienda. #Carabanchel. A la llegada de @BomberosMad el fuego rompe por fachada y la vivienda está inundada de humo y con mucha temperatura. Durante la extinción, encuentran los cuerpos sin vida de 3 personas.@SAMUR_PC confirma los fallecimientos. 📍C/ Moreno. pic.twitter.com/e39aEytwBf — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) January 2, 2026

Los efectivos confirmaron que el fuego se comportó de manera "muy virulenta", generando altísimas temperaturas. El humo afectó a los pisos superiores, donde se logró rescatar a dos vecinos, quedando el inmueble siniestrado totalmente inutilizado.