Detenido en Leganés por matar a un hombre a puñetazos y patadas en una vivienda

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad madrileña de Leganés a un hombre de 51 años como presunto autor del homicidio de otro varón, de 48, que falleció la noche del domingo en el hospital. La víctima no pudo superar las graves lesiones sufridas durante una agresión en un domicilio del municipio madrileño.

Los hechos se produjeron sobre las 20:45 horas del domingo en una vivienda situada en la calle Río Ter, en el barrio de San Nicasio. Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, fue la propia víctima quien alertó a los servicios de emergencia a través del teléfono 091 para denunciar que estaba siendo agredida por un conocido.

El hombre explicó a los agentes que el presunto agresor, con el que ya había mantenido enfrentamientos anteriores, le había propinado un puñetazo de forma sorpresiva. Tras caer al suelo, el agresor continuó dándole patadas, según su relato.

Atención policial y traslado al hospital

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional y una ambulancia del SUMMA 112. A la llegada de los agentes, la víctima presentaba sangre en el rostro y diversas contusiones, aunque se encontraba consciente y orientada. Los sanitarios le prestaron una primera asistencia en el domicilio y le trasladaron al Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés.

A pesar de la atención médica recibida, el estado del herido empeoró en las horas posteriores y finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones, según han confirmado fuentes policiales.

Una relación previa conflictiva

La investigación ha determinado que ambos hombres, de nacionalidad española, contaban con antecedentes policiales y que no era la primera vez que protagonizaban altercados. De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, la agresión se produjo tras una fuerte discusión entre ambos en el interior de la vivienda.

Tras confirmarse el fallecimiento, el caso ha pasado al Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Detención del presunto autor

En la noche del propio domingo, los investigadores localizaron y detuvieron en Leganés al presunto agresor como autor de un delito de homicidio. El arrestado permanece a disposición judicial mientras continúan las actuaciones policiales para determinar con exactitud las circunstancias del suceso.

Por el momento, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación y no descarta la práctica de nuevas diligencias en las próximas horas.