Todo listo para la noche más mágica del año: así será la espectacular Cabalgata de Reyes en Madrid

Madrid celebrará este lunes su tradicional Cabalgata de Reyes con un amplio desfile que llenará el centro de la ciudad de carrozas, música y espectáculos, en una edición dedicada al conocimiento, la educación y la literatura como ejes del recorrido.

La Cabalgata contará con 12 carrozas temáticas, a las que se suman las tres principales de Melchor, Gaspar y Baltasar, y con la participación de unas 2.100 personas entre artistas, figurantes y personal de organización. Bajo el lema El saber compartido, el desfile plantea una travesía simbólica por el conocimiento como homenaje a los maestros que acompañan desde la infancia, tanto en las aulas como en la vida cotidiana.

El recorrido comenzará a las 18.00 horas en la plaza de San Juan de la Cruz y finalizará en la plaza de Cibeles, donde Sus Majestades dirigirán su mensaje a los niños madrileños poco antes de las 21.00 horas. A lo largo del trayecto, 250 pajes reales repartirán 1,2 toneladas de caramelos entre el público asistente.

Dispositivo municipal

La apertura del desfile correrá a cargo de la Banda de Música de la Policía Municipal de Madrid y su Escuadrón de Caballería. Tras ellos desfilarán dos autobuses Naviluz, unidades móviles de Samur-Protección Civil y Samur Social, acompañadas por sus profesionales. También participarán el Cuerpo de Agentes de Movilidad, la carroza de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y una representación del Cuerpo de Bomberos de Madrid, que exhibirá algunos de los vehículos históricos de su museo.

A continuación aparecerán la estrella de Oriente y la Unidad Especial de Caballería de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional, que dará paso a las carrozas de la Archidiócesis de Madrid, Amazon, Madrid Calle 30 y Suchard. La comitiva literaria incluirá a 15 personajes de la compañía Morboria, que simbolizan ‘el regalo de leer’, acompañados por la Swing Engine Marching Band.

El desfile continuará con carrozas de HBO Max, Metro de Madrid, Teatro Real y Urbaser, seguidas por la Wall of Sound Marching Band, procedente de Wisconsin (Estados Unidos). Tras su actuación llegarán las carrozas de la Universidad CEU San Pablo, Clan TV-RTVE, Repsol y El Corte Inglés.

La llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar

La aparición de Sus Majestades estará anunciada por la Banda de Clarines del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, junto a abanderados y pajes. El primero en desfilar será el rey Melchor, llegado desde Europa, con una carroza que recrea un observatorio nómada y simboliza la sabiduría de los cielos, acompañado por estrellas, ciervos y elementos astronómicos.

Después llegará el rey Gaspar, procedente de Asia y portador del incienso, cuya carroza representa la sabiduría de los números, inspirada en la armonía y la paciencia del conocimiento, escoltada por abanderados, pajes y figuras de zorros legendarios. Cerrará el cortejo el rey Baltasar, llegado desde África con la mirra, en una carroza concebida como una biblioteca en movimiento, con manuscritos, mapas y poemas, acompañada por un gran elefante y su séquito.

Espectáculos y medidas de accesibilidad

Antes de la llegada de las carrozas a Cibeles, la plaza acogerá actuaciones de circo, magia y danza. El Teatro Circo Price presentará un fragmento de Sueña Despierto, el cuerpo de baile de la cabalgata interpretará una coreografía creada para la ocasión y el mago Jorge Blass ofrecerá un espectáculo diseñado específicamente para el evento. Tras la bienvenida del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los discursos de los Reyes Magos, un espectáculo piromusical cerrará la celebración.

El Ayuntamiento ha habilitado cinco zonas reservadas para personas con discapacidad, así como recursos de accesibilidad como audiodescripción, bucle magnético y mochilas vibratorias, y mantiene el reparto solidario de asientos en Cibeles para entidades sociales y colectivos vulnerables.