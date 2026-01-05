Los Reyes Magos visitan a los pacientes ingresados en el Gregorio Marañón en una cabalgata de 15 taxis

Sus Majestades los Reyes Magos han hecho este lunes una visita muy especial al Hospital General Universitario Gregorio Marañón, justo antes de participar en la tradicional Cabalgata que recorrerá Madrid. Durante la mañana, Melchor, Gaspar y Baltasar han repartido regalos y han llevado ilusión a los pacientes ingresados, en una jornada cargada de emoción y sorpresas.

Los Reyes han llegado al hospital en una cabalgata formada por una comitiva de 15 taxis de la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) y han sido recibidos por el equipo directivo del centro, que ha agradecido que el hospital formara parte de su recorrido habitual.

Como todos los años, hemos acompañado a los Reyes Magos a repartir regalos en el Gregorio Marañon, ¡Felices de ser de nuevo pajes reales! 🎁🎁🎁 Además, hemos hecho una parada en el Ayuntamiento @martinez_almeida_ pic.twitter.com/N19LF4NZd7 — Pidetaxi_es (@pidetaxies) January 5, 2026

Junto a sus pajes, han colocado sus tronos en la planta de Pediatría, donde han recibido las cartas de aquellos niños que aún no habían tenido ocasión de entregarlas. Posteriormente, han visitado una a una las habitaciones de los pequeños que no pudieron acudir al encuentro.

La visita se ha extendido también a las áreas de Oncología, la UCI, la Unidad de Psiquiatría de Adolescentes y Neonatología, así como a la planta de Geriatría, con el objetivo de que ningún paciente se quedara sin su regalo en la víspera de una fecha tan señalada.