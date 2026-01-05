Madrid adelanta a Cataluña y se convierte en la región con mayor afiliados a la Seguridad Social

La Comunidad de Madrid cerró 2025 con 3.882.343 afiliados medios a la Seguridad Social, tras sumar 108.159 nuevos cotizantes a lo largo del año, lo que supone un incremento del 2,87% respecto a 2024. Así lo ha informado este lunes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a partir de los datos oficiales correspondientes al mes de diciembre.

Madrid ha logrado superar a Cataluña como la comunidad autónoma con más personas empleadas, un puesto que Cataluña había mantenido durante décadas. La capital encabezó el crecimiento del empleo en términos absolutos en el conjunto del país, por delante de Cataluña, que ganó 83.912 afiliados (+2,2%), y de la Comunidad Valenciana, con 80.612 nuevos cotizantes (+3,7%). Madrid alcanzó los 3,88 millones de afiliados a la Seguridad Social, mientras que Cataluña apenas sumó 83.912 ocupados en 2025. En el último mes del año, la afiliación media en la región aumentó en 18.077 personas, un 0,47% más que en noviembre.

La diferencia entre ambos territorios es de 7.600 personas, aunque se espera que Cataluña recupere este puesto temporalmente en los próximos meses, debido al aumento estacional de empleos relacionados con el turismo.

Distribución de la afiliación en Madrid

Del total de afiliados en la Comunidad de Madrid, 3.437.427 cotizantes pertenecen al Régimen General, mientras que 441.158 están inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. A ellos se suman 3.758 afiliados en el Régimen del Mar, sin cotizantes en el Régimen del Carbón.

Dentro del Régimen General, el Ministerio detalla que 1.993 afiliados corresponden al sistema especial agrario y 91.925 al sistema especial de empleados del hogar.

Evolución del desempleo en la región

El comportamiento del empleo en la Comunidad de Madrid en 2025 se ha visto acompañado por un nuevo descenso del paro. Al cierre del año, el número de personas inscritas en las oficinas de los servicios públicos de empleo se situó en 274.930 desempleados, tras reducirse en 9.099 personas respecto a 2024, lo que equivale a una caída del 3,2% en términos interanuales, según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Con este resultado, la región encadena cinco años consecutivos de descensos del desempleo. Solo en el mes de diciembre, el paro bajó en 1.504 personas en comparación con noviembre, un 0,54% menos en términos mensuales.

El ascenso de Madrid por encima de Cataluña en términos de empleo ha sido un proceso gradual en los últimos años, reflejando el crecimiento sostenido de la capital, impulsado por su diversificación económica y su capacidad para atraer inversiones. Actualmente, Cataluña ocupa el segundo lugar en cuanto a número de personas ocupadas en España, por detrás de Madrid, mientras que Andalucía se mantiene en la tercera posición.

La cifra registrada al finalizar 2025 es la más baja en un cierre de año desde 2007 en la Comunidad de Madrid. Dentro de la serie histórica comparable, iniciada en 1996, la reducción del paro del último ejercicio es la más moderada desde 2023.

Del total de personas desempleadas al cierre del año, 162.757 eran mujeres, lo que supone 4.958 menos que un año antes, mientras que el número de hombres en paro se situó en 112.173, con un descenso anual de 4.141 personas.

Por edades, el paro también mostró una evolución a la baja. Entre los menores de 25 años, el desempleo se redujo en 301 personas a lo largo de 2025, mientras que entre los mayores de 25 años el número de parados descendió en 8.798.

Los sectores

En el último mes del año, el desempleo disminuyó en Servicios, con 1.536 parados menos (-0,69%); en el colectivo de personas sin empleo anterior, con 770 menos (-4,21%); y en Agricultura, con una bajada de 43 desempleados (-2,33%).

Por el contrario, el paro aumentó en Construcción, con 756 personas más (+4,12%), y en Industria, donde se contabilizaron 89 desempleados adicionales (+0,6%).

Al cierre de diciembre, Servicios concentraba el mayor volumen de personas en paro, con 221.677 desempleados, seguido de Construcción (19.096). En el extremo opuesto, los sectores con menos parados fueron Agricultura (1.800), Industria (14.835) y el colectivo de sin empleo anterior (17.522).

Madrid destaca su liderazgo en afiliación

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha resaltado el sorpasso de la región a Cataluña en número de afiliados a la Seguridad Social y ha puesto énfasis en el crecimiento de los autónomos "a pesar de las políticas del Gobierno central".

"Estamos muy satisfechos, ya que se ha dado un hecho sin precedentes en los registros históricos: Madrid ahora tiene más afiliados que cualquier otra comunidad autónoma de España. Hemos superado a Cataluña, lo cual no solo es importante por el hecho de haberlo logrado, sino porque, a pesar de que Cataluña cuenta con un millón de habitantes más, Madrid tiene más afiliados", ha comentado la consejera, en unas declaraciones a los medios en un obrador de Móstoles, donde se están preparando roscones de Reyes.

Albert ha añadido que los datos de empleo publicados este lunes son "realmente positivos", destacando que la Comunidad de Madrid "ha generado el 83% de todos los nuevos empleos de España en el último cuatrimestre de 2025". Además, ha subrayado que la región sigue siendo "un lugar de oportunidades" para quienes buscan empleo.

La consejera también ha resaltado que Madrid continúa reduciendo el desempleo, con la "mejor cifra histórica" desde 2007, y ha destacado que la región ya cuenta con más de 440.000 autónomos. "Siempre hemos sido el motor económico de España, y este liderazgo se refleja también en las estadísticas de empleo. Madrid no solo ve cómo crece la población activa cada día, sino que además esa población encuentra trabajo, y generamos más empleo que el resto del país", ha declarado.