Madrid amanece con un ligero manto de nieve

Complicaciones en las carreteras

En la red viaria regional se han registrado algunas complicaciones, especialmente en la A-3, transitable con precaución a la altura de Arganda del Rey, así como en la A-4 en Pinto y en la A-6, donde se ha detectado tráfico lento por la presencia de nieve. Además, un accidente en la A-5 provocó retenciones a la altura de Móstoles tras el corte del carril izquierdo.