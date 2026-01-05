Madrid amanece con un ligero manto de nieve
Madrid ha amanecido este lunes con un ligero manto de nieve sin que se hayan registrado incidentes reseñables ni afectaciones al tráfico, según Emergencias Madrid, cuyo dispositivo preventivo ha funcionado durante toda la noche tras comenzar a nevar en todos los distritos hacia las 4 de la madrugada. Desde las 20:00 horas del día 4, 154 máquinas municipales han esparcido más de 800 metros cúbicos de sal y salmuera en vías principales y puntos estratégicos como accesos a hospitales y túneles, mientras el CECOPAL ha mantenido un grupo de seguimiento en el CISEM con información en tiempo real, confirmando una situación de normalidad.
Un ligero manto de nieve en la capital
La ciudad de Madrid ha amanecido este lunes con un ligero manto de nieve, coincidiendo con la celebración por la tarde de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, sin que se hayan registrado incidentes reseñables durante las primeras horas del día.
Una persona sacando a su perro en Santos de la Humosa
Según ha informado Emergencias Madrid, el dispositivo preventivo ante la nevada prevista ha estado operativo durante toda la noche, con el objetivo de garantizar la normalidad en la capital ante las condiciones meteorológicas adversas.
Vista de la nieve caída en Madrid desde el mirador de Los Santos de la Humosa
La nevada comenzó alrededor de las 4:00 de la madrugada en todos los distritos de la ciudad, sin que se produjeran incidencias destacadas en el tráfico urbano. Desde las 20:00 horas del día 4, un total de 154 máquinas municipales han trabajado de forma preventiva.
Un camión del Ayuntamiento de Madrid desplegando sal por las calles de la capital
Estos medios han esparcido más de 800 metros cúbicos de sal y salmuera en vías principales y puntos estratégicos como accesos a hospitales y túneles, con el fin de evitar la acumulación de hielo y garantizar la seguridad vial.
Máquinas quitanieves preparadas para intervenir en Los Santos de la Humosa
El CECOPAL ha permanecido reunido en el CISEM a través de un grupo de seguimiento que ha recibido información en tiempo real de todos los servicios municipales y ha tomado decisiones durante toda la noche. La situación general en la ciudad ha sido de normalidad.
Una máquina quitanieves preparada para intervenir en Los Santos de la Humosa
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplió el aviso amarillo por nieve desde la medianoche hasta las 10:00 horas, mientras que el Ayuntamiento de Madrid activó el Plan de Emergencias Invernales (PEIAM) en nivel 0 y recomendó extremar la precaución, especialmente en los desplazamientos.
Vista de la nieve caída en Madrid desde el mirador de Los Santos de la Humosa
En la Sierra de Madrid se mantiene activa la alerta, con previsión de acumulaciones de hasta 5 centímetros de nieve, descenso de temperaturas, heladas generalizadas y viento del norte, en una jornada marcada por el frío y la vigilancia meteorológica tanto en la capital como en el conjunto de la Comunidad de Madrid.
Complicaciones en las carreteras
En la red viaria regional se han registrado algunas complicaciones, especialmente en la A-3, transitable con precaución a la altura de Arganda del Rey, así como en la A-4 en Pinto y en la A-6, donde se ha detectado tráfico lento por la presencia de nieve. Además, un accidente en la A-5 provocó retenciones a la altura de Móstoles tras el corte del carril izquierdo.